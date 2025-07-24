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Золото теряет в цене второй день подряд - 24.07.2025, ПРАЙМ
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Золото теряет в цене второй день подряд
Золото теряет в цене второй день подряд - 24.07.2025, ПРАЙМ
Золото теряет в цене второй день подряд
Стоимость золота снижается в четверг вечером, вторую торговую сессию подряд находится в минусе, свидетельствуют данные торгов. | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T18:39+0300
2025-07-24T18:39+0300
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в четверг вечером, вторую торговую сессию подряд находится в минусе, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.06 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 21,33 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,63%, до 3 376,27 долларов за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,63% - до 39,253 доллара за унцию. В среду цена на золото снизилась на 1,4%. Инвесторы оценивали новости о заключении США и Японией торговой сделки, которые привели к снижению спроса на надежные активы. В четверг инвесторы оценивают еженедельные данные по занятости в США. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в США за предыдущую неделю неожиданно снизилось - на 4 тысячи, до 217 тысяч. Кроме того, продажи новых домов в США в июне выросли слабее ожиданий - до 627 тысяч, в то время как прогноз составлял 650 тысяч.
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торги, золото
Экономика, Торги, золото
18:39 24.07.2025
 
Золото теряет в цене второй день подряд

Данные торгов: золото дешевеет второй день подряд

© Unsplash/Scottsdale MintЗолото, слитки
Золото, слитки
© Unsplash/Scottsdale Mint
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в четверг вечером, вторую торговую сессию подряд находится в минусе, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.06 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 21,33 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,63%, до 3 376,27 долларов за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,63% - до 39,253 доллара за унцию.
В среду цена на золото снизилась на 1,4%. Инвесторы оценивали новости о заключении США и Японией торговой сделки, которые привели к снижению спроса на надежные активы.
В четверг инвесторы оценивают еженедельные данные по занятости в США. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в США за предыдущую неделю неожиданно снизилось - на 4 тысячи, до 217 тысяч.
Кроме того, продажи новых домов в США в июне выросли слабее ожиданий - до 627 тысяч, в то время как прогноз составлял 650 тысяч.
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