https://1prime.ru/20250724/zoloto-859895461.html

Золото теряет в цене второй день подряд

Золото теряет в цене второй день подряд - 24.07.2025, ПРАЙМ

Золото теряет в цене второй день подряд

Стоимость золота снижается в четверг вечером, вторую торговую сессию подряд находится в минусе, свидетельствуют данные торгов. | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T18:39+0300

2025-07-24T18:39+0300

2025-07-24T18:39+0300

экономика

торги

золото

https://cdnn.1prime.ru/img/84142/76/841427659_0:137:2400:1487_1920x0_80_0_0_ee5206d5726691dd4b21aab50f3d4377.jpg

МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в четверг вечером, вторую торговую сессию подряд находится в минусе, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.06 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 21,33 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,63%, до 3 376,27 долларов за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,63% - до 39,253 доллара за унцию. В среду цена на золото снизилась на 1,4%. Инвесторы оценивали новости о заключении США и Японией торговой сделки, которые привели к снижению спроса на надежные активы. В четверг инвесторы оценивают еженедельные данные по занятости в США. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в США за предыдущую неделю неожиданно снизилось - на 4 тысячи, до 217 тысяч. Кроме того, продажи новых домов в США в июне выросли слабее ожиданий - до 627 тысяч, в то время как прогноз составлял 650 тысяч.

https://1prime.ru/20250722/zoloto-859797828.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

торги, золото