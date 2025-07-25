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Один из акционеров "Яндекса" стал владельцем 27,71% в Ozon
Один из акционеров "Яндекса" стал владельцем 27,71% в Ozon - 25.07.2025, ПРАЙМ
Один из акционеров "Яндекса" стал владельцем 27,71% в Ozon
Один из акционеров "Яндекса" Александр Чачава стал владельцем 27,71% в Ozon - его структуры приобрели компанию АО "О23", говорится в сообщении маркетплейса. | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T16:15+0300
2025-07-25T16:15+0300
2025-07-25T16:15+0300
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Один из акционеров "Яндекса" Александр Чачава стал владельцем 27,71% в Ozon - его структуры приобрели компанию АО "О23", говорится в сообщении маркетплейса. "Ozon объявляет о приобретении структурами Александра Чачавы компании АО "О23". АО "О23" является акционером Ozon и владеет 59 830 028 обыкновенных акций и 1 акцией класса А (27,71% капитала Ozon)", - сказано в сообщении. Структура Чачавы владеет долей в 16,03% в капитале "Яндекса". Как отметил акционер, приобретение доли в Оzon является качественной портфельной инвестицией и знаковым событием в его профессиональной деятельности. "Данное решение отражает уверенность в потенциале роста компании и ее способности укреплять лидирующие позиции на развивающемся рынке", — добавил основатель венчурного фонда LETA Capital, соучредитель IT-компании PRO32 Чачава, его слова приведены в релизе. "Мы рады приветствовать Александра Чачаву в числе акционеров Ozon. Александр – один из самых опытных в России венчурных инвесторов, его компетенции в работе на рынках капитала и развитии IT-проектов международного уровня будут способствовать укреплению позиций компании", – прокомментировали в Ozon.
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технологии, ozon, яндекс
Один из акционеров "Яндекса" стал владельцем 27,71% в Ozon
Один из акционеров "Яндекса" Александр Чачава стал владельцем 27,71% в Ozon
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Один из акционеров "Яндекса" Александр Чачава стал владельцем 27,71% в Ozon - его структуры приобрели компанию АО "О23", говорится в сообщении маркетплейса.
"Ozon объявляет о приобретении структурами Александра Чачавы компании АО "О23". АО "О23" является акционером Ozon и владеет 59 830 028 обыкновенных акций и 1 акцией класса А (27,71% капитала Ozon)", - сказано в сообщении.
Структура Чачавы владеет долей в 16,03% в капитале "Яндекса".
Как отметил акционер, приобретение доли в Оzon является качественной портфельной инвестицией и знаковым событием в его профессиональной деятельности. "Данное решение отражает уверенность в потенциале роста компании и ее способности укреплять лидирующие позиции на развивающемся рынке", — добавил основатель венчурного фонда LETA Capital, соучредитель IT-компании PRO32 Чачава, его слова приведены в релизе.
"Мы рады приветствовать Александра Чачаву в числе акционеров Ozon. Александр – один из самых опытных в России венчурных инвесторов, его компетенции в работе на рынках капитала и развитии IT-проектов международного уровня будут способствовать укреплению позиций компании", – прокомментировали в Ozon.
Санкции ЕС не повлияют на работу "Ozon Банка" и "Яндекс Банка"