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Аэропорт Благовещенска поможет родственникам погибших при крушении Ан-24

Аэропорт Благовещенска поможет родственникам погибших при крушении Ан-24 - 25.07.2025, ПРАЙМ

Аэропорт Благовещенска поможет родственникам погибших при крушении Ан-24

Международный аэропорт Благовещенска будет индивидуально сопровождать вылеты и прилеты родных пассажиров, погибших в крушении Ан-24 в Приамурье, и предоставит... | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T07:54+0300

2025-07-25T07:54+0300

2025-07-25T07:54+0300

бизнес

благовещенск

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тында

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межгосударственный авиационный комитет

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 июл – ПРАЙМ. Международный аэропорт Благовещенска будет индивидуально сопровождать вылеты и прилеты родных пассажиров, погибших в крушении Ан-24 в Приамурье, и предоставит им бесплатно услуги бизнес-зала, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. "Со своей стороны аэропорт Благовещенска готов оказать всестороннюю сервисную поддержку родственникам погибших, которые добираются до места трагедии транзитом через воздушную гавань областного центра. Аэропорт готов предоставить бесплатное посещение бизнес-зала и индивидуальное сопровождение на всех этапах прилета и вылета. А также бесплатные парковочные места для автотранспорта", - говорится в сообщении. Для получения помощи можно обратиться на ресепшн бизнес-зала или позвонить по телефону +7 924 448-68-52. Заранее предупредить о необходимости бесплатного парковочного места можно по телефону +7 924-681-41-60, уточняется в тексте. Кроме того, международный аэропорт Благовещенска выразил соболезнования родным пассажиров и экипажа. Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По последним данным, на борту было 48 человек. СК РФ сообщил, что выжить в катастрофе никому не удалось. В Приамурье объявлен трехдневный траур и введен режим ЧС регионального характера. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.

благовещенск

приамурье

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бизнес, благовещенск, приамурье, тында, ск рф, межгосударственный авиационный комитет