https://1prime.ru/20250725/aferist-859939163.html

В Москве осудили аферистов, завладевших недвижимостью Росгвардии и МО

В Москве осудили аферистов, завладевших недвижимостью Росгвардии и МО - 25.07.2025, ПРАЙМ

В Москве осудили аферистов, завладевших недвижимостью Росгвардии и МО

На сроки до 18 лет осуждены аферисты, завладевшие недвижимостью Росгвардии, Минобороны, администраций районов Подмосковья и физических лиц на 500 миллионов... | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T14:55+0300

2025-07-25T14:55+0300

2025-07-25T14:55+0300

мошенничество

общество

недвижимость

россия

московская область

москва

росгвардия

https://cdnn.1prime.ru/img/82733/38/827333870_0:1:800:451_1920x0_80_0_0_aac43d6ba69ad6fb3487627464490841.jpg

МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. На сроки до 18 лет осуждены аферисты, завладевшие недвижимостью Росгвардии, Минобороны, администраций районов Подмосковья и физических лиц на 500 миллионов рублей, говорится в сообщении УФСБ России по ФСВНГ. "Дорогомиловским районным судом Москвы вынесен обвинительный приговор двум организаторам и 18 участникам преступного сообщества, осуществившим незаконное отчуждение объектов недвижимости... Фигуранты признаны виновными и приговорены: два организатора преступного сообщества – к лишению свободы сроком на 17 и 18 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима; 18 участников в зависимости от роли и степени участия каждого – к лишению свободы на срок от 7,5 до 16 лет с отбыванием наказания в исправительных колониях общего и строгого режима", - говорится в сообщении. Отмечается, что преступная организация создана в 2013 году гражданами Шиловым и Якубовым. По данным следствия, в течение четырех лет участники сообщества незаконно получали право распоряжаться земельными участками, квартирами и нежилыми помещениями, принадлежащими Росгвардии, Минобороны, администрациям районов Московской области и физлицам. Подчеркивается, что после продажи имущества полученная выгода распределялась между участниками группировки. "С 2013 по 2017 годы фигуранты незаконно распорядились 14 объектами недвижимости на сумму более 500 миллионов рублей", - отмечается в релизе. Правоохранителями было возбуждено и расследовано дело по статьям о создании и участии в преступном сообществе, о мошенничестве в особо крупном размере и о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества.

https://1prime.ru/20250717/moshenniki-859598339.html

московская область

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , недвижимость, россия, московская область, москва, росгвардия