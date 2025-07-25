Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Москве осудили аферистов, завладевших недвижимостью Росгвардии и МО - 25.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Мошенничество
https://1prime.ru/20250725/aferist-859939163.html
В Москве осудили аферистов, завладевших недвижимостью Росгвардии и МО
В Москве осудили аферистов, завладевших недвижимостью Росгвардии и МО - 25.07.2025, ПРАЙМ
В Москве осудили аферистов, завладевших недвижимостью Росгвардии и МО
На сроки до 18 лет осуждены аферисты, завладевшие недвижимостью Росгвардии, Минобороны, администраций районов Подмосковья и физических лиц на 500 миллионов... | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T14:55+0300
2025-07-25T14:55+0300
мошенничество
общество
недвижимость
россия
московская область
москва
росгвардия
https://cdnn.1prime.ru/img/82733/38/827333870_0:1:800:451_1920x0_80_0_0_aac43d6ba69ad6fb3487627464490841.jpg
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. На сроки до 18 лет осуждены аферисты, завладевшие недвижимостью Росгвардии, Минобороны, администраций районов Подмосковья и физических лиц на 500 миллионов рублей, говорится в сообщении УФСБ России по ФСВНГ. "Дорогомиловским районным судом Москвы вынесен обвинительный приговор двум организаторам и 18 участникам преступного сообщества, осуществившим незаконное отчуждение объектов недвижимости... Фигуранты признаны виновными и приговорены: два организатора преступного сообщества – к лишению свободы сроком на 17 и 18 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима; 18 участников в зависимости от роли и степени участия каждого – к лишению свободы на срок от 7,5 до 16 лет с отбыванием наказания в исправительных колониях общего и строгого режима", - говорится в сообщении. Отмечается, что преступная организация создана в 2013 году гражданами Шиловым и Якубовым. По данным следствия, в течение четырех лет участники сообщества незаконно получали право распоряжаться земельными участками, квартирами и нежилыми помещениями, принадлежащими Росгвардии, Минобороны, администрациям районов Московской области и физлицам. Подчеркивается, что после продажи имущества полученная выгода распределялась между участниками группировки. "С 2013 по 2017 годы фигуранты незаконно распорядились 14 объектами недвижимости на сумму более 500 миллионов рублей", - отмечается в релизе. Правоохранителями было возбуждено и расследовано дело по статьям о создании и участии в преступном сообществе, о мошенничестве в особо крупном размере и о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества.
https://1prime.ru/20250717/moshenniki-859598339.html
московская область
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82733/38/827333870_100:0:701:451_1920x0_80_0_0_822098a7c118187d160cfdcb6774ae6d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , недвижимость, россия, московская область, москва, росгвардия
Мошенничество, Общество , Недвижимость, РОССИЯ, Московская область, МОСКВА, Росгвардия
14:55 25.07.2025
 
В Москве осудили аферистов, завладевших недвижимостью Росгвардии и МО

Аферисты, завладевшие недвижимостью Росгвардии и Минобороны, осуждены на сроки до 18 лет

© РИА НовостиСудебное заседание
Судебное заседание - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. На сроки до 18 лет осуждены аферисты, завладевшие недвижимостью Росгвардии, Минобороны, администраций районов Подмосковья и физических лиц на 500 миллионов рублей, говорится в сообщении УФСБ России по ФСВНГ.
"Дорогомиловским районным судом Москвы вынесен обвинительный приговор двум организаторам и 18 участникам преступного сообщества, осуществившим незаконное отчуждение объектов недвижимости... Фигуранты признаны виновными и приговорены: два организатора преступного сообщества – к лишению свободы сроком на 17 и 18 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима; 18 участников в зависимости от роли и степени участия каждого – к лишению свободы на срок от 7,5 до 16 лет с отбыванием наказания в исправительных колониях общего и строгого режима", - говорится в сообщении.
Отмечается, что преступная организация создана в 2013 году гражданами Шиловым и Якубовым. По данным следствия, в течение четырех лет участники сообщества незаконно получали право распоряжаться земельными участками, квартирами и нежилыми помещениями, принадлежащими Росгвардии, Минобороны, администрациям районов Московской области и физлицам. Подчеркивается, что после продажи имущества полученная выгода распределялась между участниками группировки.
"С 2013 по 2017 годы фигуранты незаконно распорядились 14 объектами недвижимости на сумму более 500 миллионов рублей", - отмечается в релизе.
Правоохранителями было возбуждено и расследовано дело по статьям о создании и участии в преступном сообществе, о мошенничестве в особо крупном размере и о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества.
Полиция - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2025
Аферисты в Москве стали работать под видом службы защиты прав потребителей
17 июля, 10:52
 
МошенничествоОбществоНедвижимостьРОССИЯМосковская областьМОСКВАРосгвардия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала