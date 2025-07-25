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На месте крушения Ан-24 в Приамурье работают более 200 человек

На месте крушения Ан-24 в Приамурье работают более 200 человек - 25.07.2025, ПРАЙМ

На месте крушения Ан-24 в Приамурье работают более 200 человек

Более 200 человек и 34 единицы техники работают на месте крушения самолета Ан-24 в Приамурье, сообщает правительство Амурской области. | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T05:26+0300

2025-07-25T05:26+0300

2025-07-25T05:26+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 25 июл – ПРАЙМ. Более 200 человек и 34 единицы техники работают на месте крушения самолета Ан-24 в Приамурье, сообщает правительство Амурской области. "Сейчас на месте крушения самолета Ан-24 в Тындинском округе проводятся следственные действия. Общая численность всех сил и средств, задействованных в работе, – 205 человек и 34 единицы техники", - говорится в сообщении. Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По последним данным, на борту находились 48 человек. СК РФ сообщил, что выжить в катастрофе никому не удалось. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.

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россия, бизнес, общество , тында, приамурье, амурская область, ск рф, межгосударственный авиационный комитет