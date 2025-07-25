Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МВД объяснили, какие настройки необходимы для безопасности Apple ID - 25.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250725/apple-859922662.html
В МВД объяснили, какие настройки необходимы для безопасности Apple ID
В МВД объяснили, какие настройки необходимы для безопасности Apple ID - 25.07.2025, ПРАЙМ
В МВД объяснили, какие настройки необходимы для безопасности Apple ID
Пароли не следует сохранять в заметках или браузерах, также не стоит указывать в аккаунтах настоящую дату рождения и хранить данные банковских карт на аккаунте... | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T11:42+0300
2025-07-25T11:42+0300
технологии
общество
apple
мвд
https://cdnn.1prime.ru/img/82981/20/829812074_0:106:2158:1320_1920x0_80_0_0_45a27abe788ace3b47e6b4c3574e5c46.jpg
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Пароли не следует сохранять в заметках или браузерах, также не стоит указывать в аккаунтах настоящую дату рождения и хранить данные банковских карт на аккаунте Apple, рекомендуют в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Пароли для конкретных приложений: не сохраняйте пароли в заметках или браузерах. Используйте менеджеры паролей для надежного хранения и управления ими... Дата рождения: не рекомендуем указывать достоверную информацию, чтобы затруднить злоумышленникам сбор ваших данных. Реальная дата рождения часто используется для восстановления аккаунтов", - говорится в сообщении. Правоохранители советуют не сохранять платёжную информацию - следует удалить данные банковских карт из аккаунта Apple, так как это ограничивает мошенников в случае компрометации аккаунта. Платежные данные стоит хранить в менеджере паролей для дополнительной безопасности, советуют в МВД. Также полицейские рекомендуют удалить старые или неиспользуемые устройства, подключенные к Apple ID. "Анализ данных iCloud: отключите анализ данных iCloud. Это запрещает Apple использовать ваши данные для статистики и улучшения сервисов, сохраняя конфиденциальность", - заключили в ведомстве.
https://1prime.ru/20250724/mvd-859862484.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82981/20/829812074_230:0:2158:1446_1920x0_80_0_0_c2332a4bad90370ba5b2f20bec5cf83c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, общество , apple, мвд
Технологии, Общество , Apple, МВД
11:42 25.07.2025
 
В МВД объяснили, какие настройки необходимы для безопасности Apple ID

МВД посоветовало не хранить данные банковских карт на аккаунте Apple

© РИА Новости . Ирина Калашникова | Перейти в медиабанк" Знак Apple на фасаде дома.
 Знак Apple на фасаде дома. - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости . Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Пароли не следует сохранять в заметках или браузерах, также не стоит указывать в аккаунтах настоящую дату рождения и хранить данные банковских карт на аккаунте Apple, рекомендуют в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Пароли для конкретных приложений: не сохраняйте пароли в заметках или браузерах. Используйте менеджеры паролей для надежного хранения и управления ими... Дата рождения: не рекомендуем указывать достоверную информацию, чтобы затруднить злоумышленникам сбор ваших данных. Реальная дата рождения часто используется для восстановления аккаунтов", - говорится в сообщении.
Правоохранители советуют не сохранять платёжную информацию - следует удалить данные банковских карт из аккаунта Apple, так как это ограничивает мошенников в случае компрометации аккаунта. Платежные данные стоит хранить в менеджере паролей для дополнительной безопасности, советуют в МВД.
Также полицейские рекомендуют удалить старые или неиспользуемые устройства, подключенные к Apple ID.
"Анализ данных iCloud: отключите анализ данных iCloud. Это запрещает Apple использовать ваши данные для статистики и улучшения сервисов, сохраняя конфиденциальность", - заключили в ведомстве.
Работа приемной комиссии в Москве - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2025
В МВД рассказали о мошенниках в период приемной кампании в вузах
Вчера, 09:38
 
ТехнологииОбществоAppleМВД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала