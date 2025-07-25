https://1prime.ru/20250725/apple-859922662.html

В МВД объяснили, какие настройки необходимы для безопасности Apple ID

В МВД объяснили, какие настройки необходимы для безопасности Apple ID - 25.07.2025, ПРАЙМ

В МВД объяснили, какие настройки необходимы для безопасности Apple ID

Пароли не следует сохранять в заметках или браузерах, также не стоит указывать в аккаунтах настоящую дату рождения и хранить данные банковских карт на аккаунте... | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T11:42+0300

2025-07-25T11:42+0300

2025-07-25T11:42+0300

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Пароли не следует сохранять в заметках или браузерах, также не стоит указывать в аккаунтах настоящую дату рождения и хранить данные банковских карт на аккаунте Apple, рекомендуют в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Пароли для конкретных приложений: не сохраняйте пароли в заметках или браузерах. Используйте менеджеры паролей для надежного хранения и управления ими... Дата рождения: не рекомендуем указывать достоверную информацию, чтобы затруднить злоумышленникам сбор ваших данных. Реальная дата рождения часто используется для восстановления аккаунтов", - говорится в сообщении. Правоохранители советуют не сохранять платёжную информацию - следует удалить данные банковских карт из аккаунта Apple, так как это ограничивает мошенников в случае компрометации аккаунта. Платежные данные стоит хранить в менеджере паролей для дополнительной безопасности, советуют в МВД. Также полицейские рекомендуют удалить старые или неиспользуемые устройства, подключенные к Apple ID. "Анализ данных iCloud: отключите анализ данных iCloud. Это запрещает Apple использовать ваши данные для статистики и улучшения сервисов, сохраняя конфиденциальность", - заключили в ведомстве.

https://1prime.ru/20250724/mvd-859862484.html

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технологии, общество , apple, мвд