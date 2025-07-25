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Дело об убийстве главы батальона "Арбат" переквалифицировали на теракт - 25.07.2025, ПРАЙМ
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Дело об убийстве главы батальона "Арбат" переквалифицировали на теракт
Дело об убийстве главы батальона "Арбат" переквалифицировали на теракт - 25.07.2025, ПРАЙМ
Дело об убийстве главы батальона "Арбат" переквалифицировали на теракт
Уголовное дело об убийстве главы батальона "Арбат" Армена Саркисяна в результате взрыва в московском жилом комплексе переквалифицировали на теракт. Об этом... | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T18:19+0300
2025-07-25T18:19+0300
происшествия
общество
россия
москва
армен саркисян
ск рф
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Уголовное дело об убийстве главы батальона "Арбат" Армена Саркисяна в результате взрыва в московском жилом комплексе переквалифицировали на теракт. Об этом руководитель первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Москве Максим Денисов сообщил в интервью "Московскому комсомольцу"."Дело об убийстве Саркисяна мы действительно переквалифицировали на теракт. В расследовании имеется значительный прогресс", — сказал он.По словам Денисова, следствие пришло к выводу, что подрыв был совершен по заказу украинских властей, а реализован через "этнический криминалитет"."Установлено, что один из сообщников привез бомбу — классическую противопехотную мину, но со специальным взрывателем: отдельно заложенный пластид, который, вероятно, подорвали дистанционно; от него уже сработала основная мина. Не менее двух других осуществляли наблюдение. Один фигурант сразу после взрыва уехал из России и сейчас заочно привлечен", — добавил он.Третьего февраля в жилом комплексе "Алые паруса" на Авиационной улице сработало взрывное устройство, которое заложили в лифтовом холле высотки. Изначально сообщалось об одном погибшем, еще четверых доставили в больницы в тяжелом состоянии. Как впоследствии уточнил столичный главк СК России, один из пострадавших умер в медицинском учреждении.
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общество , россия, москва, армен саркисян, ск рф
Происшествия, Общество , РОССИЯ, МОСКВА, Армен Саркисян, СК РФ
18:19 25.07.2025
 
Дело об убийстве главы батальона "Арбат" переквалифицировали на теракт

Дело об убийстве главы батальона "Арбат" Саркисяна переквалифицировали на теракт

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкНа месте взрыва в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы
На месте взрыва в жилом комплексе Алые паруса на северо-западе Москвы - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Уголовное дело об убийстве главы батальона "Арбат" Армена Саркисяна в результате взрыва в московском жилом комплексе переквалифицировали на теракт. Об этом руководитель первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Москве Максим Денисов сообщил в интервью "Московскому комсомольцу".
"Дело об убийстве Саркисяна мы действительно переквалифицировали на теракт. В расследовании имеется значительный прогресс", — сказал он.
По словам Денисова, следствие пришло к выводу, что подрыв был совершен по заказу украинских властей, а реализован через "этнический криминалитет".
"Установлено, что один из сообщников привез бомбу — классическую противопехотную мину, но со специальным взрывателем: отдельно заложенный пластид, который, вероятно, подорвали дистанционно; от него уже сработала основная мина. Не менее двух других осуществляли наблюдение. Один фигурант сразу после взрыва уехал из России и сейчас заочно привлечен", — добавил он.
Третьего февраля в жилом комплексе "Алые паруса" на Авиационной улице сработало взрывное устройство, которое заложили в лифтовом холле высотки. Изначально сообщалось об одном погибшем, еще четверых доставили в больницы в тяжелом состоянии. Как впоследствии уточнил столичный главк СК России, один из пострадавших умер в медицинском учреждении.
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ПроисшествияОбществоРОССИЯМОСКВААрмен СаркисянСК РФ
 
 
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