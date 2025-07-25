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Дело об убийстве главы батальона "Арбат" переквалифицировали на теракт

Дело об убийстве главы батальона "Арбат" переквалифицировали на теракт - 25.07.2025, ПРАЙМ

Дело об убийстве главы батальона "Арбат" переквалифицировали на теракт

Уголовное дело об убийстве главы батальона "Арбат" Армена Саркисяна в результате взрыва в московском жилом комплексе переквалифицировали на теракт. Об этом... | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T18:19+0300

2025-07-25T18:19+0300

2025-07-25T18:19+0300

происшествия

общество

россия

москва

армен саркисян

ск рф

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Уголовное дело об убийстве главы батальона "Арбат" Армена Саркисяна в результате взрыва в московском жилом комплексе переквалифицировали на теракт. Об этом руководитель первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Москве Максим Денисов сообщил в интервью "Московскому комсомольцу"."Дело об убийстве Саркисяна мы действительно переквалифицировали на теракт. В расследовании имеется значительный прогресс", — сказал он.По словам Денисова, следствие пришло к выводу, что подрыв был совершен по заказу украинских властей, а реализован через "этнический криминалитет"."Установлено, что один из сообщников привез бомбу — классическую противопехотную мину, но со специальным взрывателем: отдельно заложенный пластид, который, вероятно, подорвали дистанционно; от него уже сработала основная мина. Не менее двух других осуществляли наблюдение. Один фигурант сразу после взрыва уехал из России и сейчас заочно привлечен", — добавил он.Третьего февраля в жилом комплексе "Алые паруса" на Авиационной улице сработало взрывное устройство, которое заложили в лифтовом холле высотки. Изначально сообщалось об одном погибшем, еще четверых доставили в больницы в тяжелом состоянии. Как впоследствии уточнил столичный главк СК России, один из пострадавших умер в медицинском учреждении.

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