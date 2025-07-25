https://1prime.ru/20250725/arbat-859950025.html
Дело об убийстве главы батальона "Арбат" переквалифицировали на теракт
Дело об убийстве главы батальона "Арбат" переквалифицировали на теракт - 25.07.2025, ПРАЙМ
Дело об убийстве главы батальона "Арбат" переквалифицировали на теракт
Уголовное дело об убийстве главы батальона "Арбат" Армена Саркисяна в результате взрыва в московском жилом комплексе переквалифицировали на теракт. Об этом... | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T18:19+0300
2025-07-25T18:19+0300
2025-07-25T18:19+0300
происшествия
общество
россия
москва
армен саркисян
ск рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859949855_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_215fe33b228735298ea84e4b3aa360b6.jpg
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Уголовное дело об убийстве главы батальона "Арбат" Армена Саркисяна в результате взрыва в московском жилом комплексе переквалифицировали на теракт. Об этом руководитель первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Москве Максим Денисов сообщил в интервью "Московскому комсомольцу"."Дело об убийстве Саркисяна мы действительно переквалифицировали на теракт. В расследовании имеется значительный прогресс", — сказал он.По словам Денисова, следствие пришло к выводу, что подрыв был совершен по заказу украинских властей, а реализован через "этнический криминалитет"."Установлено, что один из сообщников привез бомбу — классическую противопехотную мину, но со специальным взрывателем: отдельно заложенный пластид, который, вероятно, подорвали дистанционно; от него уже сработала основная мина. Не менее двух других осуществляли наблюдение. Один фигурант сразу после взрыва уехал из России и сейчас заочно привлечен", — добавил он.Третьего февраля в жилом комплексе "Алые паруса" на Авиационной улице сработало взрывное устройство, которое заложили в лифтовом холле высотки. Изначально сообщалось об одном погибшем, еще четверых доставили в больницы в тяжелом состоянии. Как впоследствии уточнил столичный главк СК России, один из пострадавших умер в медицинском учреждении.
https://1prime.ru/20250220/fsb-855093360.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859949855_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_796deb922ff1f4726875a8fc8528e0ad.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, москва, армен саркисян, ск рф
Происшествия, Общество , РОССИЯ, МОСКВА, Армен Саркисян, СК РФ
Дело об убийстве главы батальона "Арбат" переквалифицировали на теракт
Дело об убийстве главы батальона "Арбат" Саркисяна переквалифицировали на теракт
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ.
Уголовное дело об убийстве главы батальона "Арбат" Армена Саркисяна в результате взрыва в московском жилом комплексе переквалифицировали на теракт. Об этом руководитель первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Москве Максим Денисов сообщил в интервью "Московскому комсомольцу"
.
"Дело об убийстве Саркисяна мы действительно переквалифицировали на теракт. В расследовании имеется значительный прогресс", — сказал он.
По словам Денисова, следствие пришло к выводу, что подрыв был совершен по заказу украинских властей, а реализован через "этнический криминалитет".
"Установлено, что один из сообщников привез бомбу — классическую противопехотную мину, но со специальным взрывателем: отдельно заложенный пластид, который, вероятно, подорвали дистанционно; от него уже сработала основная мина. Не менее двух других осуществляли наблюдение. Один фигурант сразу после взрыва уехал из России и сейчас заочно привлечен", — добавил он.
Третьего февраля в жилом комплексе "Алые паруса" на Авиационной улице сработало взрывное устройство, которое заложили в лифтовом холле высотки. Изначально сообщалось об одном погибшем, еще четверых доставили в больницы в тяжелом состоянии. Как впоследствии уточнил столичный главк СК России, один из пострадавших умер в медицинском учреждении.
ФСБ нейтрализовала диверсанта, планировавшего теракт