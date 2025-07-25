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Суд арестовал экс-губернатора Тамбовской области по делу о взятке

Суд арестовал экс-губернатора Тамбовской области по делу о взятке - 25.07.2025, ПРАЙМ

Суд арестовал экс-губернатора Тамбовской области по делу о взятке

Басманный суд Москвы арестовал бывшего губернатора Тамбовской области Максима Егорова по делу о получении особо крупной взятки, сообщили РИА Новости в суде. | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T21:22+0300

2025-07-25T21:22+0300

2025-07-25T21:23+0300

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Басманный суд Москвы арестовал бывшего губернатора Тамбовской области Максима Егорова по делу о получении особо крупной взятки, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Егорова Максима Борисовича", - рассказали в суде. Егорову вменяется получение взятки в особо крупном размере и грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. Кроме того, по этому же делу суд отправил в СИЗО заместителя генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз Тамбов" Сергея Аганова.Егоров был назначен врио главы администрации Тамбовской области в октябре 2021 года, с сентября 2022 по ноябрь 2024 года занимал должность главы региона.

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общество , россия, москва, тамбовская область