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AFP: кассационный суд Франции аннулировал ордер на арест Асада
AFP: кассационный суд Франции аннулировал ордер на арест Асада - 25.07.2025, ПРАЙМ
AFP: кассационный суд Франции аннулировал ордер на арест Асада
Кассационной суд Франции аннулировал ордер на арест экс-президента Сирии Башара Асада, передает агентство Франс Пресс. | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T16:38+0300
2025-07-25T16:38+0300
2025-07-25T16:38+0300
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ПАРИЖ, 25 июл – ПРАЙМ. Кассационной суд Франции аннулировал ордер на арест экс-президента Сирии Башара Асада, передает агентство Франс Пресс. "Суд постановил, что никакие исключения не могут отменить личный иммунитет главы государства", - приводит агентство заявление председателя суда Франции Кристофа Сулара. При этом он отметил, что поскольку Асад больше не является президентом, "в отношении него были выданы или могут быть выданы новые ордера на арест", поэтому судебное расследование в отношении него может быть продолжено. Франция выдала первый международный ордер на арест Асада в ноябре 2023 года по обвинению в причастности к химической атаке в 2013 году.
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общество , франция, сирия, башар асад
Политика, Общество , ФРАНЦИЯ, СИРИЯ, Башар Асад
AFP: кассационный суд Франции аннулировал ордер на арест Асада
Кассационный суд Франции аннулировал ордер на арест экс-президента Сирии Асада
ПАРИЖ, 25 июл – ПРАЙМ. Кассационной суд Франции аннулировал ордер на арест экс-президента Сирии Башара Асада, передает агентство Франс Пресс.
"Суд постановил, что никакие исключения не могут отменить личный иммунитет главы государства", - приводит агентство заявление председателя суда Франции Кристофа Сулара.
При этом он отметил, что поскольку Асад больше не является президентом, "в отношении него были выданы или могут быть выданы новые ордера на арест", поэтому судебное расследование в отношении него может быть продолжено.
Франция выдала первый международный ордер на арест Асада в ноябре 2023 года по обвинению в причастности к химической атаке в 2013 году.
В Турции заявили, что Асад отверг предложения Анкары о встрече