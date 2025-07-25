https://1prime.ru/20250725/atr--859924717.html

Фондовые индексы АТР в основном снизились в пятницу

Фондовые индексы АТР в основном снизились в пятницу - 25.07.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР в основном снизились в пятницу

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно опустились, кроме южнокорейского KOSPI, в то время как трейдеры со... | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T12:05+0300

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2025-07-25T12:05+0300

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно опустились, кроме южнокорейского KOSPI, в то время как трейдеры со смешанными чувствами ожидают введения новых импортных пошлин в США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite по итогам дня снизился на 0,33%, до 3 593,66 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,1%, до 2 200,9 пункта, гонконгский Hang Seng Index – на 1,09%, до 25 388,35 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,18%, до 3 196,05 пункта, австралийский S&P/ASX 200 – опустился на 0,49%, до 8 666,9 пункта, японский Nikkei 225 – сократился на 0,88%, до 41 456,23 пункта. При этом с начала недели индексы в основном показали рост. Так, японский Nikkei 225 поднялся более чем на 4%, приведённые основные индексы Китая и Гонконга - от 1,7 до 2,3%, KOSPI показал слабый рост, а австралийский S&P/ASX 200 - сократился. Также в ходе торгов Shenzhen Composite поднялся до самого высокого уровня с августа 2022 года. Дата окончательного введения новых импортных пошлин США намечена на 1 августа, при этом с каждым американским основным внешнеторговым партнёром на уровне стран обсуждается их величина. "Торговые соглашения помогут ослабить некоторые негативные риски глобальных экономических перспектив. Однако, хотя... пошлины, по всей видимости, будут ниже, чем предполагалось ранее, они, вероятно, установятся на гораздо более высоком уровне, чем в конце 2024 года", - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков Commonwealth Bank of Australia.

https://1prime.ru/20250723/atr-859820592.html

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рынок, торги, сша, азиатско-тихоокеанский регион, китай, kospi, shenzhen composite, nikkei 225