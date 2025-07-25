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Россияне стали чаще восстанавливать семейные фото и видеоархивы

Россияне стали чаще восстанавливать семейные фото и видеоархивы - 25.07.2025, ПРАЙМ

Россияне стали чаще восстанавливать семейные фото и видеоархивы

Все больше россиян стремятся сохранить дорогие сердцу воспоминания: восстановить пожелтевшие семейные снимки и вернуть к жизни видеозаписи с детских праздников, | 25.07.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Все больше россиян стремятся сохранить дорогие сердцу воспоминания: восстановить пожелтевшие семейные снимки и вернуть к жизни видеозаписи с детских праздников, выпускных или свадеб. По данным Авито Услуг, во втором квартале 2025 года в стране значительно вырос спрос на работы по реставрации старых фотографий и оцифровке видеокассет по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Интерес к восстановлению старых снимков увеличился в 2,3 раза за последний год. Специалисты по реставрации фото убирают трещины и пятна на изображениях, воссоздают утраченные фрагменты и улучшают цветопередачу и четкость кадра. Мастера видят повышенный спрос на такую работу и поэтому предлагают свои услуги в 3,2 раза активнее. При этом стоимость подобной обработки снимка в среднем составляет от 250 рублей.Также россияне стали чаще искать специалистов по оцифровке старых видео на аналоговых носителях: после такой процедуры цифровые ролики можно смотреть на компьютере, телефоне или телевизоре без видеомагнитофона. Кроме того, их легко редактировать: можно настроить цветокоррекцию, обрезать лишние фрагменты, добавить титры или наложить музыку. В 2025 году услуга по оцифровке стала популярнее на 20%, а количество предложений увеличилось на 19%. В среднем специалисты по оцифровке оценивают свою работу так же, как и реставраторы фото, — от 250 рублей.

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эксклюзив, авито