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Exmail увеличил сумму иска к "Авито" до 2,7 миллиарда рублей - 25.07.2025, ПРАЙМ
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Exmail увеличил сумму иска к "Авито" до 2,7 миллиарда рублей
Exmail увеличил сумму иска к "Авито" до 2,7 миллиарда рублей - 25.07.2025, ПРАЙМ
Exmail увеличил сумму иска к "Авито" до 2,7 миллиарда рублей
Красноярское ООО "Группа компаний "Иксмэил" (бренд Exmail), оказывающее логистические услуги, увеличило сумму своего иска к интернет-ритейлеру "Авито" с более... | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T17:32+0300
2025-07-25T17:32+0300
бизнес
россия
красноярский край
авито
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МОСКВА, 25 июл – ПРАЙМ. Красноярское ООО "Группа компаний "Иксмэил" (бренд Exmail), оказывающее логистические услуги, увеличило сумму своего иска к интернет-ритейлеру "Авито" с более чем 1,1 миллиарда рублей до более чем 2,7 миллиарда, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Иск был подан в январе. В нем Exmail требует признать незаконным расторжение ответчиком договора и взыскать с него убытки в виде упущенной выгоды. Изначально в исковом заявлении убытки были указаны в размере более 1,1 миллиарда рублей, но на заседании в пятницу суд принял к рассмотрению увеличенную сумму иска. "Мы "уточнились" на дату судебного заседания", - пояснил представитель истца. Также суд по ходатайству ответчика привлек к делу в качестве третьего лица временного управляющего ООО "Группа компаний "Иксмэил" Юрия Комарова. Как пояснил ответчик, арбитражный суд Красноярского края в начале июля ввел в отношении истца процедуру наблюдения. Слушания отложены на сентябрь. Ранее в статусе третьего лица к разбирательству по инициативе истца была привлечена Федеральная антимонопольная служба России. По сведениям деловых СМИ, совместные пункты выдачи "Авито" и Exmail стали появляться в 2022 году, а уже в 2024 году "Авито" решило отказаться от сотрудничества.
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бизнес, россия, красноярский край, авито
Бизнес, РОССИЯ, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Авито
17:32 25.07.2025
 
Exmail увеличил сумму иска к "Авито" до 2,7 миллиарда рублей

Компания Exmail увеличила сумму иска к "Авито" до 2,7 миллиарда рублей

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкОфис компании Avito в Москве
Офис компании Avito в Москве - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 25 июл – ПРАЙМ. Красноярское ООО "Группа компаний "Иксмэил" (бренд Exmail), оказывающее логистические услуги, увеличило сумму своего иска к интернет-ритейлеру "Авито" с более чем 1,1 миллиарда рублей до более чем 2,7 миллиарда, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Иск был подан в январе. В нем Exmail требует признать незаконным расторжение ответчиком договора и взыскать с него убытки в виде упущенной выгоды.
Изначально в исковом заявлении убытки были указаны в размере более 1,1 миллиарда рублей, но на заседании в пятницу суд принял к рассмотрению увеличенную сумму иска.
"Мы "уточнились" на дату судебного заседания", - пояснил представитель истца.
Также суд по ходатайству ответчика привлек к делу в качестве третьего лица временного управляющего ООО "Группа компаний "Иксмэил" Юрия Комарова. Как пояснил ответчик, арбитражный суд Красноярского края в начале июля ввел в отношении истца процедуру наблюдения. Слушания отложены на сентябрь.
Ранее в статусе третьего лица к разбирательству по инициативе истца была привлечена Федеральная антимонопольная служба России.
По сведениям деловых СМИ, совместные пункты выдачи "Авито" и Exmail стали появляться в 2022 году, а уже в 2024 году "Авито" решило отказаться от сотрудничества.
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БизнесРОССИЯКРАСНОЯРСКИЙ КРАЙАвито
 
 
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