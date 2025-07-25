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Дилеры оценили перспективы авторынка после снижения ставки ЦБ - 25.07.2025, ПРАЙМ
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Дилеры оценили перспективы авторынка после снижения ставки ЦБ
Дилеры оценили перспективы авторынка после снижения ставки ЦБ - 25.07.2025, ПРАЙМ
Дилеры оценили перспективы авторынка после снижения ставки ЦБ
Ежемесячные продажи новых легковых автомобилей в России после снижения Центробанком ключевой ставки до 18% увеличатся до 105-110 тысяч машин, но более ощутимый... | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T16:32+0300
2025-07-25T16:32+0300
экономика
бизнес
россия
финансы
авилон
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Ежемесячные продажи новых легковых автомобилей в России после снижения Центробанком ключевой ставки до 18% увеличатся до 105-110 тысяч машин, но более ощутимый рост рынка возможен только при дальнейшем ее уменьшении до 15-16%, поделились с РИА Новости мнением опрошенные автодилеры. Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку - второй раз подряд, на этот раз на 2 процентных пункта, до 18% годовых. "Мы считаем, что это точно скажется позитивно на спросе, но не вызовет каких-то тектонических сдвигов. Вряд ли в месяц начнут продавать по 140-150 тысяч автомобилей, но стабильно по 105-110 тысяч - вполне", - отметил директор департамента новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов. Вследствие сопутствующего снижения банками процентов по вкладам, люди будут снимать свои накопления и решаться на крупные покупки, в том числе автомобилей, добавил Иванов. "Ощутимый рост продаж возможен только при снижении ключевой ставки ... до 15-16%. При этом сценарии отложенный спрос, оживление кредитных механизмов и миграция части сбережений населения с депозитов в новые автомобили смогут оживить рынок", - считает заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей группы "Авилон" Ренат Тюктеев. По его мнению, сегодняшнее снижение ставки особого влияния на рынок автокредитования не окажет, а рынок продаж новых легковушек по итогам 2025 года составит 1,2-1,3 миллиона штук за счет более активной осени и четвертого квартала. "Важно отметить сдержанную и точную политику регулятора: меры, направленные на борьбу с инфляцией, оказались эффективными, и это создало более предсказуемую макроэкономическую среду. Несмотря на то, что ставка 18% по-прежнему остается на сравнительно высоком уровне, сама траектория ее снижения задает позитивный вектор для участников рынка", - заключила директор департамента финуслуг "Рольфа" Ольга Бойко. По данным Минпромторга РФ, в июне в стране было продано 89,6 тысячи новых легковушек, что на 27% меньше, чем годом ранее. В мае продажи в данном сегменте составили 90,7 тысячи штук - на 28% меньше в годовом выражении.
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бизнес, россия, финансы, авилон
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Финансы, Авилон
16:32 25.07.2025
 
Дилеры оценили перспективы авторынка после снижения ставки ЦБ

РИА Новости: продажи новых авто в России увеличатся после снижении ставки

© РИА Новости . Руслан КривобокПродажа автомобилей
Продажа автомобилей - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Ежемесячные продажи новых легковых автомобилей в России после снижения Центробанком ключевой ставки до 18% увеличатся до 105-110 тысяч машин, но более ощутимый рост рынка возможен только при дальнейшем ее уменьшении до 15-16%, поделились с РИА Новости мнением опрошенные автодилеры.
Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку - второй раз подряд, на этот раз на 2 процентных пункта, до 18% годовых.
"Мы считаем, что это точно скажется позитивно на спросе, но не вызовет каких-то тектонических сдвигов. Вряд ли в месяц начнут продавать по 140-150 тысяч автомобилей, но стабильно по 105-110 тысяч - вполне", - отметил директор департамента новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов.
Вследствие сопутствующего снижения банками процентов по вкладам, люди будут снимать свои накопления и решаться на крупные покупки, в том числе автомобилей, добавил Иванов.
"Ощутимый рост продаж возможен только при снижении ключевой ставки ... до 15-16%. При этом сценарии отложенный спрос, оживление кредитных механизмов и миграция части сбережений населения с депозитов в новые автомобили смогут оживить рынок", - считает заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей группы "Авилон" Ренат Тюктеев.
По его мнению, сегодняшнее снижение ставки особого влияния на рынок автокредитования не окажет, а рынок продаж новых легковушек по итогам 2025 года составит 1,2-1,3 миллиона штук за счет более активной осени и четвертого квартала.
"Важно отметить сдержанную и точную политику регулятора: меры, направленные на борьбу с инфляцией, оказались эффективными, и это создало более предсказуемую макроэкономическую среду. Несмотря на то, что ставка 18% по-прежнему остается на сравнительно высоком уровне, сама траектория ее снижения задает позитивный вектор для участников рынка", - заключила директор департамента финуслуг "Рольфа" Ольга Бойко.
По данным Минпромторга РФ, в июне в стране было продано 89,6 тысячи новых легковушек, что на 27% меньше, чем годом ранее. В мае продажи в данном сегменте составили 90,7 тысячи штук - на 28% меньше в годовом выражении.
Открытие первого международного центра китайских автомобилей Москва-Тянья - ПРАЙМ, 1920, 20.07.2025
Экспорт авто из Китая в Россию вырос в июне
20 июля, 09:54
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯФинансыАвилон
 
 
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