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Дилеры оценили перспективы авторынка после снижения ставки ЦБ

Дилеры оценили перспективы авторынка после снижения ставки ЦБ - 25.07.2025, ПРАЙМ

Дилеры оценили перспективы авторынка после снижения ставки ЦБ

Ежемесячные продажи новых легковых автомобилей в России после снижения Центробанком ключевой ставки до 18% увеличатся до 105-110 тысяч машин, но более ощутимый... | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T16:32+0300

2025-07-25T16:32+0300

2025-07-25T16:32+0300

экономика

бизнес

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финансы

авилон

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Ежемесячные продажи новых легковых автомобилей в России после снижения Центробанком ключевой ставки до 18% увеличатся до 105-110 тысяч машин, но более ощутимый рост рынка возможен только при дальнейшем ее уменьшении до 15-16%, поделились с РИА Новости мнением опрошенные автодилеры. Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку - второй раз подряд, на этот раз на 2 процентных пункта, до 18% годовых. "Мы считаем, что это точно скажется позитивно на спросе, но не вызовет каких-то тектонических сдвигов. Вряд ли в месяц начнут продавать по 140-150 тысяч автомобилей, но стабильно по 105-110 тысяч - вполне", - отметил директор департамента новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов. Вследствие сопутствующего снижения банками процентов по вкладам, люди будут снимать свои накопления и решаться на крупные покупки, в том числе автомобилей, добавил Иванов. "Ощутимый рост продаж возможен только при снижении ключевой ставки ... до 15-16%. При этом сценарии отложенный спрос, оживление кредитных механизмов и миграция части сбережений населения с депозитов в новые автомобили смогут оживить рынок", - считает заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей группы "Авилон" Ренат Тюктеев. По его мнению, сегодняшнее снижение ставки особого влияния на рынок автокредитования не окажет, а рынок продаж новых легковушек по итогам 2025 года составит 1,2-1,3 миллиона штук за счет более активной осени и четвертого квартала. "Важно отметить сдержанную и точную политику регулятора: меры, направленные на борьбу с инфляцией, оказались эффективными, и это создало более предсказуемую макроэкономическую среду. Несмотря на то, что ставка 18% по-прежнему остается на сравнительно высоком уровне, сама траектория ее снижения задает позитивный вектор для участников рынка", - заключила директор департамента финуслуг "Рольфа" Ольга Бойко. По данным Минпромторга РФ, в июне в стране было продано 89,6 тысячи новых легковушек, что на 27% меньше, чем годом ранее. В мае продажи в данном сегменте составили 90,7 тысячи штук - на 28% меньше в годовом выражении.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, финансы, авилон