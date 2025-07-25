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"АвтоВАЗ" уйдет в корпоративный отпуск

"АвтоВАЗ" уйдет в корпоративный отпуск - 25.07.2025, ПРАЙМ

"АвтоВАЗ" уйдет в корпоративный отпуск

Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" в период с 28 июля по 17 августа уйдет в традиционный единый корпоративный отпуск для ремонта и модернизации... | 25.07.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" в период с 28 июля по 17 августа уйдет в традиционный единый корпоративный отпуск для ремонта и модернизации оборудования, сообщила пресс-служба автоконцерна. "С 28 июля по 17 августа 2025 года "АвтоВАЗ" традиционно уходит в единый корпоративный отпуск для проведения ремонта, обслуживания и модернизации технологического оборудования и оснастки. Также будут осуществлены работы по улучшению условий труда работников", - говорится в сообщении. При этом сотрудники, которые продолжат работать в этот период, получат все необходимые условия труда - будут работать столовые и специальные автобусные маршруты к месту работы.

https://1prime.ru/20250723/avtovaz-859826943.html

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бизнес, автоваз