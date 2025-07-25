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Фондовые индексы АТР преимущественно снижаются в пятницу

Фондовые индексы АТР преимущественно снижаются в пятницу - 25.07.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР преимущественно снижаются в пятницу

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу утром преимущественно снижаются, свидетельствуют данные торгов. | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T08:06+0300

2025-07-25T08:06+0300

2025-07-25T08:06+0300

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу утром преимущественно снижаются, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.41 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,34%, до 3 593,38 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,21%, до 2 198,55 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,11%, до 24 383 пунктов. Южнокорейский KOSPI поднимался на 0,23%, до 3 197,73 пункта, японский Nikkei 225 опускался на 0,81%, до 41 489 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,51%, до 8 665,1 пункта. Аналитики оценивают ситуацию на рынках в пятницу. Ранее на этой неделе оптимизм поддерживали заявления президента США Дональда Трампа относительно заключения торговой сделки с Японией и достижения завершающей стадии торговых переговоров с Китаем. "Люди фиксируют прибыль в преддверии выходных дней после значительных доходов днями ранее", - сказал агентству Блумберг старший рыночный аналитик Rakuten Economic Research Institute Масаюки Дошида (Masayuki Doshida). "Для дальнейшего роста нам понадобятся убедительные признаки того, что компании оптимистичны в отношении своей прибыли" - добавил он.

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рынок, торги, азиатско-тихоокеанский регион, сша, япония, дональд трамп, shenzhen composite, hang seng index, kospi