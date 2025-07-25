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Стоимость биткоина упала ниже 115 тысяч долларов впервые с 10 июля
Стоимость биткоина упала ниже 115 тысяч долларов впервые с 10 июля - 25.07.2025, ПРАЙМ
Стоимость биткоина упала ниже 115 тысяч долларов впервые с 10 июля
Стоимость биткоина в пятницу снижается на 2,4%, показатель опустился ниже 115 тысяч долларов впервые с 10 июля, следует из данных торгов. | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T12:56+0300
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Стоимость биткоина в пятницу снижается на 2,4%, показатель опустился ниже 115 тысяч долларов впервые с 10 июля, следует из данных торгов. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 крупнейшим криптовалютным биржам, стоимость биткоина падает по состоянию на 12.50 мск за сутки на 2,45% - до 115 531 доллара. В том числе на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дешевеет на 2,4% - до 115 500 долларов, а ранее в пятницу показатель минимально составил 114 723,16 доллара.
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финансы, coinmarketcap, binance
Экономика, Финансы, CoinMarketCap, Binance
Стоимость биткоина упала ниже 115 тысяч долларов впервые с 10 июля
CoinMarketCap: стоимость биткоина упала ниже 115 тысяч долларов впервые с 10 июля
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Стоимость биткоина в пятницу снижается на 2,4%, показатель опустился ниже 115 тысяч долларов впервые с 10 июля, следует из данных торгов.
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 крупнейшим криптовалютным биржам, стоимость биткоина падает по состоянию на 12.50 мск за сутки на 2,45% - до 115 531 доллара.
В том числе на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дешевеет на 2,4% - до 115 500 долларов, а ранее в пятницу показатель минимально составил 114 723,16 доллара.
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