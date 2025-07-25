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Прибывающих в Благовещенск родственников погибших разместят в гостинице
Прибывающих в Благовещенск родственников погибших разместят в гостинице - 25.07.2025, ПРАЙМ
Прибывающих в Благовещенск родственников погибших разместят в гостинице
Власти Благовещенска бесплатно разместят в местной гостинице прибывающих в регион родственников погибших в крушении Ан-24, сообщает мэрия. | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T07:39+0300
2025-07-25T07:39+0300
2025-07-25T07:39+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 25 июл – ПРАЙМ. Власти Благовещенска бесплатно разместят в местной гостинице прибывающих в регион родственников погибших в крушении Ан-24, сообщает мэрия.
"Прибывающим в Благовещенск родственникам погибших в авиакатастрофе под Тындой будет предложено бесплатное размещение в гостинице "Дружба". Кроме того, город готов оказать семьям всю необходимую поддержку", - говорится в сообщении.
Прибывающие в город родственники погибших могут обращаться на круглосуточную горячую линию 8 (4162) 999-112.
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По последним данным, на борту было 48 человек. СК РФ сообщил, что выжить в катастрофе никому не удалось.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.
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общество , благовещенск, тында, рф, ск рф, межгосударственный авиационный комитет
Общество , Благовещенск, Тында, РФ, СК РФ, Межгосударственный авиационный комитет
Прибывающих в Благовещенск родственников погибших разместят в гостинице
Власти Благовещенска бесплатно разместят родственников погибших в крушении Ан-24
ВЛАДИВОСТОК, 25 июл – ПРАЙМ. Власти Благовещенска бесплатно разместят в местной гостинице прибывающих в регион родственников погибших в крушении Ан-24, сообщает мэрия.
"Прибывающим в Благовещенск родственникам погибших в авиакатастрофе под Тындой будет предложено бесплатное размещение в гостинице "Дружба". Кроме того, город готов оказать семьям всю необходимую поддержку", - говорится в сообщении.
Прибывающие в город родственники погибших могут обращаться на круглосуточную горячую линию 8 (4162) 999-112.
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По последним данным, на борту было 48 человек. СК РФ сообщил, что выжить в катастрофе никому не удалось.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.