https://1prime.ru/20250725/britanets--859946931.html

"Поразило": британец приехал в Россию и сделал неожиданный вывод об СВО

"Поразило": британец приехал в Россию и сделал неожиданный вывод об СВО - 25.07.2025, ПРАЙМ

"Поразило": британец приехал в Россию и сделал неожиданный вывод об СВО

Россияне одобряют внешнеполитический курс государства и оказывают сильную поддержку своей армии в зоне СВО. Об этом заявил внешнеполитический обозреватель... | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T17:10+0300

2025-07-25T17:10+0300

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Россияне одобряют внешнеполитический курс государства и оказывают сильную поддержку своей армии в зоне СВО. Об этом заявил внешнеполитический обозреватель Патрик Уолш.В ходе эфира на YouTube Уолш рассказал, что его друг из Британии, который, по его словам, никогда не симпатизировал России, но недавно побывал в Санкт-Петербурге и оказался сильно удивлен тем, насколько это патриотичная страна."Люди поддерживают свою армию. Его поразило, насколько широкую поддержку имеет СВО у простого народа", — поделился он.Обозреватель также отметил, что Запад пытался добиться совершенно противоположного результата, но, по его мнению, у него ничего не вышло.

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