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"Поразило": британец приехал в Россию и сделал неожиданный вывод об СВО - 25.07.2025, ПРАЙМ
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"Поразило": британец приехал в Россию и сделал неожиданный вывод об СВО
"Поразило": британец приехал в Россию и сделал неожиданный вывод об СВО - 25.07.2025, ПРАЙМ
"Поразило": британец приехал в Россию и сделал неожиданный вывод об СВО
Россияне одобряют внешнеполитический курс государства и оказывают сильную поддержку своей армии в зоне СВО. Об этом заявил внешнеполитический обозреватель... | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T17:10+0300
2025-07-25T17:10+0300
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Россияне одобряют внешнеполитический курс государства и оказывают сильную поддержку своей армии в зоне СВО. Об этом заявил внешнеполитический обозреватель Патрик Уолш.В ходе эфира на YouTube Уолш рассказал, что его друг из Британии, который, по его словам, никогда не симпатизировал России, но недавно побывал в Санкт-Петербурге и оказался сильно удивлен тем, насколько это патриотичная страна."Люди поддерживают свою армию. Его поразило, насколько широкую поддержку имеет СВО у простого народа", — поделился он.Обозреватель также отметил, что Запад пытался добиться совершенно противоположного результата, но, по его мнению, у него ничего не вышло.
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Политика, YouTube, ЗАПАД, Нижегородская область, РОССИЯ
17:10 25.07.2025
 
"Поразило": британец приехал в Россию и сделал неожиданный вывод об СВО

Аналитик Уолш: россияне поддерживают армию и курс страны

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк%Митинг в Севастополе в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
%Митинг в Севастополе в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Россияне одобряют внешнеполитический курс государства и оказывают сильную поддержку своей армии в зоне СВО. Об этом заявил внешнеполитический обозреватель Патрик Уолш.
В ходе эфира на YouTube Уолш рассказал, что его друг из Британии, который, по его словам, никогда не симпатизировал России, но недавно побывал в Санкт-Петербурге и оказался сильно удивлен тем, насколько это патриотичная страна.
"Люди поддерживают свою армию. Его поразило, насколько широкую поддержку имеет СВО у простого народа", — поделился он.
Обозреватель также отметил, что Запад пытался добиться совершенно противоположного результата, но, по его мнению, у него ничего не вышло.
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