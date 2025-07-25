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"Поразило": британец приехал в Россию и сделал неожиданный вывод об СВО
"Поразило": британец приехал в Россию и сделал неожиданный вывод об СВО - 25.07.2025, ПРАЙМ
"Поразило": британец приехал в Россию и сделал неожиданный вывод об СВО
Россияне одобряют внешнеполитический курс государства и оказывают сильную поддержку своей армии в зоне СВО. Об этом заявил внешнеполитический обозреватель... | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T17:10+0300
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Россияне одобряют внешнеполитический курс государства и оказывают сильную поддержку своей армии в зоне СВО. Об этом заявил внешнеполитический обозреватель Патрик Уолш.В ходе эфира на YouTube Уолш рассказал, что его друг из Британии, который, по его словам, никогда не симпатизировал России, но недавно побывал в Санкт-Петербурге и оказался сильно удивлен тем, насколько это патриотичная страна."Люди поддерживают свою армию. Его поразило, насколько широкую поддержку имеет СВО у простого народа", — поделился он.Обозреватель также отметил, что Запад пытался добиться совершенно противоположного результата, но, по его мнению, у него ничего не вышло.
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"Поразило": британец приехал в Россию и сделал неожиданный вывод об СВО
Аналитик Уолш: россияне поддерживают армию и курс страны
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Россияне одобряют внешнеполитический курс государства и оказывают сильную поддержку своей армии в зоне СВО. Об этом заявил внешнеполитический обозреватель Патрик Уолш.
В ходе эфира на YouTube
Уолш рассказал, что его друг из Британии, который, по его словам, никогда не симпатизировал России, но недавно побывал в Санкт-Петербурге и оказался сильно удивлен тем, насколько это патриотичная страна.
"Люди поддерживают свою армию. Его поразило, насколько широкую поддержку имеет СВО у простого народа", — поделился он.
Обозреватель также отметил, что Запад пытался добиться совершенно противоположного результата, но, по его мнению, у него ничего не вышло.
США вновь не присоединились к осуждениям Запада в адрес России из-за СВО