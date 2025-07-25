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Компания Bulgari подала заявку на регистрацию в России товарного знака
Компания Bulgari подала заявку на регистрацию в России товарного знака - 25.07.2025, ПРАЙМ
Компания Bulgari подала заявку на регистрацию в России товарного знака
Итальянский производитель ювелирных украшений, часов и аксессуаров Bulgari подал заявку на регистрацию товарного знака в России, выяснило РИА Новости, изучив... | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T13:21+0300
2025-07-25T13:21+0300
2025-07-25T13:21+0300
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Итальянский производитель ювелирных украшений, часов и аксессуаров Bulgari подал заявку на регистрацию товарного знака в России, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документу, заявка была подана компанией 11 июля, в качестве заявителя указан "Булгари С.п.А". Под брендом Bulgari компания хочет продавать в России парфюмерию, аксессуары, одежду, а также электронику.
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бизнес, россия, роспатент
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Роспатент
Компания Bulgari подала заявку на регистрацию в России товарного знака
Итальянская компания Bulgari подала заявку на регистрацию товарного знака в РФ
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Итальянский производитель ювелирных украшений, часов и аксессуаров Bulgari подал заявку на регистрацию товарного знака в России, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документу, заявка была подана компанией 11 июля, в качестве заявителя указан "Булгари С.п.А".
Под брендом Bulgari компания хочет продавать в России парфюмерию, аксессуары, одежду, а также электронику.
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