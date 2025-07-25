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Компания Bulgari подала заявку на регистрацию в России товарного знака

Компания Bulgari подала заявку на регистрацию в России товарного знака - 25.07.2025, ПРАЙМ

Компания Bulgari подала заявку на регистрацию в России товарного знака

Итальянский производитель ювелирных украшений, часов и аксессуаров Bulgari подал заявку на регистрацию товарного знака в России, выяснило РИА Новости, изучив... | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T13:21+0300

2025-07-25T13:21+0300

2025-07-25T13:21+0300

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Итальянский производитель ювелирных украшений, часов и аксессуаров Bulgari подал заявку на регистрацию товарного знака в России, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документу, заявка была подана компанией 11 июля, в качестве заявителя указан "Булгари С.п.А". Под брендом Bulgari компания хочет продавать в России парфюмерию, аксессуары, одежду, а также электронику.

https://1prime.ru/20250716/znak-859555426.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, роспатент