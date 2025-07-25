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Коэффициент рождаемости в США обновил исторический минимум

Коэффициент рождаемости в США обновил исторический минимум - 25.07.2025, ПРАЙМ

Коэффициент рождаемости в США обновил исторический минимум

Коэффициент рождаемости в США обновил исторический минимум, опустившись ниже 1,6 рождения на женщину, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные... | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T12:27+0300

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Коэффициент рождаемости в США обновил исторический минимум, опустившись ниже 1,6 рождения на женщину, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). "В 2023 году коэффициент составлял 1,621, а в 2024 году снизился до 1,599 (рождения на женщину - ред.)", - говорится в публикации. Согласно данным CDC, коэффициент рождаемости в США с 2023 по 2024 год упал на 1% при росте общего числа рождений на 1% за то же время. Число рождений в США за указанный период увеличилось с 3,596 миллиона до 3,629 миллиона, в то время как коэффициент рождаемости упал с 54,5 до 53,8 рождений на тысячу женщин. В то же время с 2023 по 2024 год коэффициент рождаемости вырос только в возрастной группе 40-44 лет - на 2% до 12,7 рождений на тысячу женщин в 2024 году с 12,5 в 2023 году. В 2024 году журнал Time со ссылкой на предварительные данные центра писал о том, что рождаемость в США в 2023 году упала до рекордно низкого уровня, который наблюдался 45 лет назад, и составила менее 3,6 миллиона человек.

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