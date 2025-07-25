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Набиуллина оценила привлекательность депозитов для россиян
Набиуллина оценила привлекательность депозитов для россиян - 25.07.2025, ПРАЙМ
Набиуллина оценила привлекательность депозитов для россиян
Депозиты останутся привлекательными для россиян еще долгое время, несмотря на снижение ставки по вкладам будут выше инфляции, заявила глава регулятора Эльвира... | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T15:24+0300
2025-07-25T15:24+0300
2025-07-25T15:42+0300
банк россии
депозиты
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Депозиты останутся привлекательными для россиян еще долгое время, несмотря на снижение ставки по вкладам будут выше инфляции, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике."Депозиты, на наш взгляд, останутся привлекательными еще долгое время, несмотря на снижение ключевой ставки, потому что мы будем снижать ключевую ставку постепенно, по мере снижения инфляции. Мы будем исходить из того, что ставки по депозитам будут оставаться выше инфляции, то есть они позволят обеспечить сохранность от обесценения из-за инфляции сбережений граждан, но решение, конечно, будет принимать каждый", - сказала Набиуллина.Совет директоров Банка России ранее в пятницу принял решение снизить ключевую ставку до 18% годовых с 20%.Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков ожидало именно такого решения, часть экспертов при этом допускала снижение лишь до 18,5-19%.
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депозиты
Набиуллина оценила привлекательность депозитов для россиян
Набиуллина: депозиты останутся привлекательными еще долгое время
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Депозиты останутся привлекательными для россиян еще долгое время, несмотря на снижение ставки по вкладам будут выше инфляции, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике.
"Депозиты, на наш взгляд, останутся привлекательными еще долгое время, несмотря на снижение ключевой ставки, потому что мы будем снижать ключевую ставку постепенно, по мере снижения инфляции. Мы будем исходить из того, что ставки по депозитам будут оставаться выше инфляции, то есть они позволят обеспечить сохранность от обесценения из-за инфляции сбережений граждан, но решение, конечно, будет принимать каждый", - сказала Набиуллина.
Совет директоров Банка России ранее в пятницу принял решение снизить ключевую ставку до 18% годовых с 20%.
Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков ожидало именно такого решения, часть экспертов при этом допускала снижение лишь до 18,5-19%.
Сбербанк допустил дальнейшее снижение ставок по кредитам и депозитам