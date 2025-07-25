https://1prime.ru/20250725/dmitriev-859934472.html
Глава РФПИ назвал снижение ключевой ставки хорошим сигналом для бизнеса
Глава РФПИ назвал снижение ключевой ставки хорошим сигналом для бизнеса - 25.07.2025, ПРАЙМ
Глава РФПИ назвал снижение ключевой ставки хорошим сигналом для бизнеса
Снижение ключевой ставки ЦБ в пятницу стало хорошим сигналом для бизнеса, дальнейшее снижение даст еще больше возможностей для инвестиций, заявил глава... | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T13:55+0300
2025-07-25T13:55+0300
2025-07-25T13:55+0300
экономика
финансы
банки
россия
кирилл дмитриев
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Снижение ключевой ставки ЦБ в пятницу стало хорошим сигналом для бизнеса, дальнейшее снижение даст еще больше возможностей для инвестиций, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. ЦБ в пятницу продолжил цикл смягчения денежно-кредитной политики и ожидаемо снизил ключевую ставку на 2 процентных пункта, до 18%. "Центральный Банк снизил ключевую ставку на 2 процентных пункта, до 18% - это хороший сигнал для бизнеса. Дальнейшее снижение ставки даст еще больше возможностей для развития предприятий, роста инвестиций и реализации новых проектов", - написал Дмитриев в Telegram.
https://1prime.ru/20250725/stavka-859930552.html
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финансы, банки, россия, кирилл дмитриев
Экономика, Финансы, Банки, РОССИЯ, Кирилл Дмитриев
Глава РФПИ назвал снижение ключевой ставки хорошим сигналом для бизнеса
Глава РФПИ Дмитриев назвал снижение ключевой ставки хорошим сигналом для бизнеса
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Снижение ключевой ставки ЦБ в пятницу стало хорошим сигналом для бизнеса, дальнейшее снижение даст еще больше возможностей для инвестиций, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
ЦБ в пятницу продолжил цикл смягчения денежно-кредитной политики и ожидаемо снизил ключевую ставку на 2 процентных пункта, до 18%.
"Центральный Банк снизил ключевую ставку на 2 процентных пункта, до 18% - это хороший сигнал для бизнеса. Дальнейшее снижение ставки даст еще больше возможностей для развития предприятий, роста инвестиций и реализации новых проектов", - написал Дмитриев в Telegram.
Банк России принял решение снизить ключевую ставку