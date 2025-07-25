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Глава РФПИ назвал снижение ключевой ставки хорошим сигналом для бизнеса - 25.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Глава РФПИ назвал снижение ключевой ставки хорошим сигналом для бизнеса
Глава РФПИ назвал снижение ключевой ставки хорошим сигналом для бизнеса - 25.07.2025, ПРАЙМ
Глава РФПИ назвал снижение ключевой ставки хорошим сигналом для бизнеса
Снижение ключевой ставки ЦБ в пятницу стало хорошим сигналом для бизнеса, дальнейшее снижение даст еще больше возможностей для инвестиций, заявил глава... | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T13:55+0300
2025-07-25T13:55+0300
экономика
финансы
банки
россия
кирилл дмитриев
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Снижение ключевой ставки ЦБ в пятницу стало хорошим сигналом для бизнеса, дальнейшее снижение даст еще больше возможностей для инвестиций, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. ЦБ в пятницу продолжил цикл смягчения денежно-кредитной политики и ожидаемо снизил ключевую ставку на 2 процентных пункта, до 18%. "Центральный Банк снизил ключевую ставку на 2 процентных пункта, до 18% - это хороший сигнал для бизнеса. Дальнейшее снижение ставки даст еще больше возможностей для развития предприятий, роста инвестиций и реализации новых проектов", - написал Дмитриев в Telegram.
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финансы, банки, россия, кирилл дмитриев
Экономика, Финансы, Банки, РОССИЯ, Кирилл Дмитриев
13:55 25.07.2025
 
Глава РФПИ назвал снижение ключевой ставки хорошим сигналом для бизнеса

Глава РФПИ Дмитриев назвал снижение ключевой ставки хорошим сигналом для бизнеса

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Снижение ключевой ставки ЦБ в пятницу стало хорошим сигналом для бизнеса, дальнейшее снижение даст еще больше возможностей для инвестиций, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
ЦБ в пятницу продолжил цикл смягчения денежно-кредитной политики и ожидаемо снизил ключевую ставку на 2 процентных пункта, до 18%.
"Центральный Банк снизил ключевую ставку на 2 процентных пункта, до 18% - это хороший сигнал для бизнеса. Дальнейшее снижение ставки даст еще больше возможностей для развития предприятий, роста инвестиций и реализации новых проектов", - написал Дмитриев в Telegram.
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
Банк России принял решение снизить ключевую ставку
13:31
 
ЭкономикаФинансыБанкиРОССИЯКирилл Дмитриев
 
 
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