https://1prime.ru/20250725/dmitriev-859934472.html

Глава РФПИ назвал снижение ключевой ставки хорошим сигналом для бизнеса

Глава РФПИ назвал снижение ключевой ставки хорошим сигналом для бизнеса - 25.07.2025, ПРАЙМ

Глава РФПИ назвал снижение ключевой ставки хорошим сигналом для бизнеса

Снижение ключевой ставки ЦБ в пятницу стало хорошим сигналом для бизнеса, дальнейшее снижение даст еще больше возможностей для инвестиций, заявил глава... | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T13:55+0300

2025-07-25T13:55+0300

2025-07-25T13:55+0300

экономика

финансы

банки

россия

кирилл дмитриев

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859934133_0:0:2949:1660_1920x0_80_0_0_8dd081e819fda64db1fa30cb3d050e76.jpg

МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Снижение ключевой ставки ЦБ в пятницу стало хорошим сигналом для бизнеса, дальнейшее снижение даст еще больше возможностей для инвестиций, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. ЦБ в пятницу продолжил цикл смягчения денежно-кредитной политики и ожидаемо снизил ключевую ставку на 2 процентных пункта, до 18%. "Центральный Банк снизил ключевую ставку на 2 процентных пункта, до 18% - это хороший сигнал для бизнеса. Дальнейшее снижение ставки даст еще больше возможностей для развития предприятий, роста инвестиций и реализации новых проектов", - написал Дмитриев в Telegram.

https://1prime.ru/20250725/stavka-859930552.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, россия, кирилл дмитриев