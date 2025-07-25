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Доллар готовится завершить неделю умеренным снижением курса к евро и иене

Доллар готовится завершить неделю умеренным снижением курса к евро и иене - 25.07.2025, ПРАЙМ

Доллар готовится завершить неделю умеренным снижением курса к евро и иене

Стоимость доллара растет в пятницу вечером по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, при этом неделю готовится завершить в минусе,... | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T17:41+0300

2025-07-25T17:41+0300

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет в пятницу вечером по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, при этом неделю готовится завершить в минусе, следует из данных торгов. По состоянию на 17.34 мск курс евро к доллару снижается до 1,1731 доллара с 1,1749 доллара за евро на прошлом закрытии, курс доллара к иене поднимается до 147,63 иены с уровня прошлого закрытия в 147,01 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) растёт на 0,25% - до 97,73 пункта. При этом с понедельника американская валюта подешевела к евро и иене на 0,8%, а индекс доллара опустился на 0,7%. На следующей неделе инвесторы будут следить за решениями мировых финансовых регуляторов. В среду будут опубликованы итоги июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, в четверг - центробанка Японии. Ожидается, что американский и японский регуляторы сохранят учетные ставки на текущих уровнях в 4,25-4,5% и 0,5% соответственно. Также на следующей неделе, в пятницу, станут известны ежемесячные данные занятости в США. Ожидается, что безработица в стране выросла до 4,2% с 4,1% месяцем ранее, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 102 тысяч.

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