https://1prime.ru/20250725/dollar--859948741.html
Доллар готовится завершить неделю умеренным снижением курса к евро и иене
Доллар готовится завершить неделю умеренным снижением курса к евро и иене - 25.07.2025, ПРАЙМ
Доллар готовится завершить неделю умеренным снижением курса к евро и иене
Стоимость доллара растет в пятницу вечером по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, при этом неделю готовится завершить в минусе,... | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T17:41+0300
2025-07-25T17:41+0300
2025-07-25T17:41+0300
экономика
рынок
торги
сша
япония
https://cdnn.1prime.ru/img/82731/59/827315963_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_a85f9083b563c362e0595da3fa464bd1.jpg
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет в пятницу вечером по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, при этом неделю готовится завершить в минусе, следует из данных торгов. По состоянию на 17.34 мск курс евро к доллару снижается до 1,1731 доллара с 1,1749 доллара за евро на прошлом закрытии, курс доллара к иене поднимается до 147,63 иены с уровня прошлого закрытия в 147,01 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) растёт на 0,25% - до 97,73 пункта. При этом с понедельника американская валюта подешевела к евро и иене на 0,8%, а индекс доллара опустился на 0,7%. На следующей неделе инвесторы будут следить за решениями мировых финансовых регуляторов. В среду будут опубликованы итоги июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, в четверг - центробанка Японии. Ожидается, что американский и японский регуляторы сохранят учетные ставки на текущих уровнях в 4,25-4,5% и 0,5% соответственно. Также на следующей неделе, в пятницу, станут известны ежемесячные данные занятости в США. Ожидается, что безработица в стране выросла до 4,2% с 4,1% месяцем ранее, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 102 тысяч.
https://1prime.ru/20250725/evro--859906087.html
сша
япония
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82731/59/827315963_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_e3ebfcc01bfc7a374cd2fecafc7e2a92.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, сша, япония
Экономика, Рынок, Торги, США, ЯПОНИЯ
Доллар готовится завершить неделю умеренным снижением курса к евро и иене
Доллар дорожает к евро и иене, но готовится завершить неделю в минусе
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет в пятницу вечером по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, при этом неделю готовится завершить в минусе, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.34 мск курс евро к доллару снижается до 1,1731 доллара с 1,1749 доллара за евро на прошлом закрытии, курс доллара к иене поднимается до 147,63 иены с уровня прошлого закрытия в 147,01 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) растёт на 0,25% - до 97,73 пункта.
При этом с понедельника американская валюта подешевела к евро и иене на 0,8%, а индекс доллара опустился на 0,7%.
На следующей неделе инвесторы будут следить за решениями мировых финансовых регуляторов. В среду будут опубликованы итоги июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, в четверг - центробанка Японии. Ожидается, что американский и японский регуляторы сохранят учетные ставки на текущих уровнях в 4,25-4,5% и 0,5% соответственно.
Также на следующей неделе, в пятницу, станут известны ежемесячные данные занятости в США. Ожидается, что безработица в стране выросла до 4,2% с 4,1% месяцем ранее, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 102 тысяч.
Евро дешевеет к доллару в преддверии выхода индекса делового климата в ФРГ