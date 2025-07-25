Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доллар готовится завершить неделю умеренным снижением курса к евро и иене - 25.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250725/dollar--859948741.html
Доллар готовится завершить неделю умеренным снижением курса к евро и иене
Доллар готовится завершить неделю умеренным снижением курса к евро и иене - 25.07.2025, ПРАЙМ
Доллар готовится завершить неделю умеренным снижением курса к евро и иене
Стоимость доллара растет в пятницу вечером по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, при этом неделю готовится завершить в минусе,... | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T17:41+0300
2025-07-25T17:41+0300
экономика
рынок
торги
сша
япония
https://cdnn.1prime.ru/img/82731/59/827315963_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_a85f9083b563c362e0595da3fa464bd1.jpg
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет в пятницу вечером по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, при этом неделю готовится завершить в минусе, следует из данных торгов. По состоянию на 17.34 мск курс евро к доллару снижается до 1,1731 доллара с 1,1749 доллара за евро на прошлом закрытии, курс доллара к иене поднимается до 147,63 иены с уровня прошлого закрытия в 147,01 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) растёт на 0,25% - до 97,73 пункта. При этом с понедельника американская валюта подешевела к евро и иене на 0,8%, а индекс доллара опустился на 0,7%. На следующей неделе инвесторы будут следить за решениями мировых финансовых регуляторов. В среду будут опубликованы итоги июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, в четверг - центробанка Японии. Ожидается, что американский и японский регуляторы сохранят учетные ставки на текущих уровнях в 4,25-4,5% и 0,5% соответственно. Также на следующей неделе, в пятницу, станут известны ежемесячные данные занятости в США. Ожидается, что безработица в стране выросла до 4,2% с 4,1% месяцем ранее, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 102 тысяч.
https://1prime.ru/20250725/evro--859906087.html
сша
япония
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82731/59/827315963_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_e3ebfcc01bfc7a374cd2fecafc7e2a92.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, сша, япония
Экономика, Рынок, Торги, США, ЯПОНИЯ
17:41 25.07.2025
 
Доллар готовится завершить неделю умеренным снижением курса к евро и иене

Доллар дорожает к евро и иене, но готовится завершить неделю в минусе

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет в пятницу вечером по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, при этом неделю готовится завершить в минусе, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.34 мск курс евро к доллару снижается до 1,1731 доллара с 1,1749 доллара за евро на прошлом закрытии, курс доллара к иене поднимается до 147,63 иены с уровня прошлого закрытия в 147,01 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) растёт на 0,25% - до 97,73 пункта.
При этом с понедельника американская валюта подешевела к евро и иене на 0,8%, а индекс доллара опустился на 0,7%.
На следующей неделе инвесторы будут следить за решениями мировых финансовых регуляторов. В среду будут опубликованы итоги июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, в четверг - центробанка Японии. Ожидается, что американский и японский регуляторы сохранят учетные ставки на текущих уровнях в 4,25-4,5% и 0,5% соответственно.
Также на следующей неделе, в пятницу, станут известны ежемесячные данные занятости в США. Ожидается, что безработица в стране выросла до 4,2% с 4,1% месяцем ранее, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 102 тысяч.
%Банкноты и монеты евро - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
Евро дешевеет к доллару в преддверии выхода индекса делового климата в ФРГ
08:21
 
ЭкономикаРынокТоргиСШАЯПОНИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала