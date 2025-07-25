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Доля россиян, ожидающих снижения ставок по ипотеке, выросла в два раза

Доля россиян, ожидающих снижения ставок по ипотеке, выросла в два раза - 25.07.2025, ПРАЙМ

Доля россиян, ожидающих снижения ставок по ипотеке, выросла в два раза

Доля россиян, ожидающих снижения ставок по ипотеке, выросла более чем в два раза с начала года, составив 18%, свидетельствует опрос "Дом.РФ" и ВЦИОМ,... | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T14:27+0300

2025-07-25T14:27+0300

2025-07-25T14:27+0300

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Доля россиян, ожидающих снижения ставок по ипотеке, выросла более чем в два раза с начала года, составив 18%, свидетельствует опрос "Дом.РФ" и ВЦИОМ, проведенный в июне. "Доля россиян, ожидающих снижения ставок по ипотеке, составила 18%, увеличившись на 11 процентных пунктов. с начала года (после 7-8% в среднем по 2024 году). Это связано с появлением в информационном поле с начала года сигналов Банка России о завершении цикла повышения ключевой ставки и началом ее снижения в июне", - говорится в сообщении "Дом.РФ". В нем также указывается, что доля россиян, ожидающих роста цена на жилье, составляет 51%, что 4% процентных пункта больше, чем в мае. Кроме того, условия покупки жилья хорошими назвали лишь около 21% опрошенных, а вот тех, кто считает, что лучше недвижимость продавать, уже 38%. Как отметили в "Дом.РФ", разрыв между долями (17 процентных пунктов) продолжает быть одним из самых больших за последние два года. В пятницу 25 июля Банк России снизил ключевую ставку с 20% до 18%. Это второе подряд снижение ставки, предыдущее было в июне.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, бизнес, дом.рф, вциом, банк россии