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Доля россиян, ожидающих снижения ставок по ипотеке, выросла в два раза - 25.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Доля россиян, ожидающих снижения ставок по ипотеке, выросла в два раза
Доля россиян, ожидающих снижения ставок по ипотеке, выросла в два раза - 25.07.2025, ПРАЙМ
Доля россиян, ожидающих снижения ставок по ипотеке, выросла в два раза
Доля россиян, ожидающих снижения ставок по ипотеке, выросла более чем в два раза с начала года, составив 18%, свидетельствует опрос "Дом.РФ" и ВЦИОМ,... | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T14:27+0300
2025-07-25T14:27+0300
экономика
недвижимость
бизнес
дом.рф
вциом
банк россии
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Доля россиян, ожидающих снижения ставок по ипотеке, выросла более чем в два раза с начала года, составив 18%, свидетельствует опрос "Дом.РФ" и ВЦИОМ, проведенный в июне. "Доля россиян, ожидающих снижения ставок по ипотеке, составила 18%, увеличившись на 11 процентных пунктов. с начала года (после 7-8% в среднем по 2024 году). Это связано с появлением в информационном поле с начала года сигналов Банка России о завершении цикла повышения ключевой ставки и началом ее снижения в июне", - говорится в сообщении "Дом.РФ". В нем также указывается, что доля россиян, ожидающих роста цена на жилье, составляет 51%, что 4% процентных пункта больше, чем в мае. Кроме того, условия покупки жилья хорошими назвали лишь около 21% опрошенных, а вот тех, кто считает, что лучше недвижимость продавать, уже 38%. Как отметили в "Дом.РФ", разрыв между долями (17 процентных пунктов) продолжает быть одним из самых больших за последние два года. В пятницу 25 июля Банк России снизил ключевую ставку с 20% до 18%. Это второе подряд снижение ставки, предыдущее было в июне.
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недвижимость, бизнес, дом.рф, вциом, банк россии
Экономика, Недвижимость, Бизнес, Дом.РФ, ВЦИОМ, Банк России
14:27 25.07.2025
 
Доля россиян, ожидающих снижения ставок по ипотеке, выросла в два раза

"Дом.РФ": доля россиян, ожидающих снижения ставок по ипотеке, выросла в два раза

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкИпотека
Ипотека - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Доля россиян, ожидающих снижения ставок по ипотеке, выросла более чем в два раза с начала года, составив 18%, свидетельствует опрос "Дом.РФ" и ВЦИОМ, проведенный в июне.
"Доля россиян, ожидающих снижения ставок по ипотеке, составила 18%, увеличившись на 11 процентных пунктов. с начала года (после 7-8% в среднем по 2024 году). Это связано с появлением в информационном поле с начала года сигналов Банка России о завершении цикла повышения ключевой ставки и началом ее снижения в июне", - говорится в сообщении "Дом.РФ".
В нем также указывается, что доля россиян, ожидающих роста цена на жилье, составляет 51%, что 4% процентных пункта больше, чем в мае.
Кроме того, условия покупки жилья хорошими назвали лишь около 21% опрошенных, а вот тех, кто считает, что лучше недвижимость продавать, уже 38%. Как отметили в "Дом.РФ", разрыв между долями (17 процентных пунктов) продолжает быть одним из самых больших за последние два года.
В пятницу 25 июля Банк России снизил ключевую ставку с 20% до 18%. Это второе подряд снижение ставки, предыдущее было в июне.
Сбербанк - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2025
Сбербанк возобновил выдачу ипотеки на коммерческую недвижимость для физлиц
Вчера, 11:29
 
ЭкономикаНедвижимостьБизнесДом.РФВЦИОМБанк России
 
 
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