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"Дом.РФ" ожидает сокращения продаж новостроек в России на 25% в 2025 году

"Дом.РФ" ожидает сокращения продаж новостроек в России на 25% в 2025 году - 25.07.2025, ПРАЙМ

"Дом.РФ" ожидает сокращения продаж новостроек в России на 25% в 2025 году

Продажи жилья в новостройках в России сократятся по итогам года на четверть, до 440 тысяч договоров долевого строительства (ДДУ), говорится в сообщении... | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T16:46+0300

2025-07-25T16:46+0300

2025-07-25T16:46+0300

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Продажи жилья в новостройках в России сократятся по итогам года на четверть, до 440 тысяч договоров долевого строительства (ДДУ), говорится в сообщении "Дом.РФ". В пятницу 25 июля Банк России снизил ключевую ставку с 20% до 18%. Это второе подряд снижение ставки, предыдущее было в июне. По мнению "Дом.РФ", это важный и позитивный сигнал для жилищной отрасли, а решение окончательно подтвердило, что пик высоких ставок пройден. Вместе с этим, как указывается в сообщении, текущая средневзвешенная ставка по ипотеке на новостройки составляет 24,46%, тем самым кредиты во многом остаются заградительными для граждан. Поэтому восстановления спроса на ипотеку и жилье можно будет ожидать, когда ключевая ставка окажется ниже 15%. "По нашим прогнозам, по итогам года будет выдано около 1 миллиона ипотечных кредитов на 3,8 триллиона рублей, примерно на 20% ниже, чем в прошлом году. Продажи жилья в новостройках сократятся примерно на четверть, до 440 тысяч ДДУ. Значительное смягчение денежно-кредитной политики можно будет увидеть в первом квартале следующего года", - спрогнозировали в "Дом.РФ".

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недвижимость, бизнес, дом.рф, банк россии