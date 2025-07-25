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На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта

На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта - 25.07.2025, ПРАЙМ

На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на транспортном переходе. | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T03:44+0300

2025-07-25T03:44+0300

2025-07-25T03:44+0300

бизнес

россия

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на транспортном переходе. Движение перекрыли в 0.49 мск пятницы. Причины не назывались. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении. Открыли движение в 3.26 мск.

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