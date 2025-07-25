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Эксперт оценил возможность производства золота из ртути на АЭС

Эксперт оценил возможность производства золота из ртути на АЭС - 25.07.2025, ПРАЙМ

Эксперт оценил возможность производства золота из ртути на АЭС

Технологию производства золота из ртути на атомных электростанциях возможно будет реализовать не ранее чем через 15-20 лет: даже если запасы золота в недрах... | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T02:56+0300

2025-07-25T02:56+0300

2025-07-25T02:56+0300

энергетика

промышленность

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Технологию производства золота из ртути на атомных электростанциях возможно будет реализовать не ранее чем через 15-20 лет: даже если запасы золота в недрах закончатся, сначала его начнут производить путем переработки вторсырья, заявил РИА Новости вице-президент по развитию магаданской золотодобывающей компании "Павлик" Максим Никиточкин. Стартап в США заявил, что решил "алхимическую" проблему превращения ртути в золото, пишет газета Financial Times. Marathon Fusion предлагает ввести изотоп ртути в зону воспроизводства ядерного реактора и использовать высокоэнергетические нейтроны для его превращения в ртуть-197. Это нестабильный изотоп, который затем распадается примерно за 64 часа, образуя золото-197, единственный стабильный изотоп этого металла. По прогнозам стартапа, будущие термоядерные электростанции смогут производить 5 тонн золота в год на 1 ГВт выработки электроэнергии, не снижая выходную мощность. "На практике технология производства золота из ртути на АЭС будет вряд ли реализована раньше, чем через 15-20 лет. Помимо сложностей подобной технологии, не ускоряет ее развитие высочайшие требования к безопасности АЭС (например, Германия полностью прекратила использование атомной энергетики к 2023 году из-за ряда причин, в том числе Фукусимы и Чернобыля)", - предположил Никиточкин. Кроме того, существенный ряд АЭС уже находится в стадии строительства (в Китае, ОАЭ, Саудовской Аравии, Турции, Индии) и вряд ли будет перепроектирован под дополнительную "золотую опцию", которая в настоящий момент больше похожа на идею, чем на технологию, подчеркнул собеседник агентства. "С учетом того, что потребление золота не снижает его физические объемы, исчерпания золота в настоящий момент трудно ожидать: даже при условии, что через 20-30 лет будет добыто всё разведанное и легко извлекаемое золото - увеличатся объемы рециклинга, будут открыты новые месторождения, улучшены технологии для добычи трудноизвлекаемых запасов", - рассуждает Никиточкин. Также будут использоваться и альтернативные классической золотодобыче способы, но основная альтернатива - это рециклинг, то есть переработка вторсырья, например, из устаревших ювелирных изделий, электронного лома (микросхем, процессоров, разъемов), промышленных отходов (стоматологических сплавов). Такая переработка имеет невысокую себестоимость, около 500-800 долларов на унцию золота, отмечает он. Кроме того, золото можно производить из угольной золы, добывать из отходов горнодобывающей промышленности, и себестоимость таких способов тоже относительно невысокая - 1000-2000 долларов на унцию, заключает Никиточкин.

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промышленность, сша, германия, чернобыль, financial times