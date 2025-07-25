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Эксперты назвали наиболее вероятным снижение ключевой ставки ЦБ - 25.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Эксперты назвали наиболее вероятным снижение ключевой ставки ЦБ
Эксперты назвали наиболее вероятным снижение ключевой ставки ЦБ - 25.07.2025, ПРАЙМ
Эксперты назвали наиболее вероятным снижение ключевой ставки ЦБ
Снижение ключевой ставки Банка России до 16% к концу 2025 года является наиболее вероятным сценарием, об этом сообщается в докладе "Росконгресса" "Ключевая... | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T00:50+0300
2025-07-25T00:50+0300
финансы
экономика
банки
рф
банк россия
банк россии
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Снижение ключевой ставки Банка России до 16% к концу 2025 года является наиболее вероятным сценарием, об этом сообщается в докладе "Росконгресса" "Ключевая ставка Банка России. Перспективы снижения в 2025 году", который есть у РИА Новости. "Снижение ключевой ставки до 16% к концу 2025 года является наиболее вероятным сценарием. При прогнозируемой инфляции 7-8% реальная ставка составит около 9-10%, что сохранит жесткость денежно-кредитной политики", - говорится в докладе. По мнению аналитиков, снижение ключевой ставки до 16% не приведет к существенному росту инфляции и "не обязательно должно сопровождаться резким ослаблением рубля". При этом, как указывают эксперты, бизнес‑сообщество предлагает более решительное снижение ставки до 12% для стимулирования экономической активности. "Однако такой шаг сопряжен с рисками стагфляции и усиления инфляционного давления из‑за роста кредитной активности и активности в потребительском сегменте", - полагают авторы доклада. По мнению экспертов, чтобы минимизировать риски резкого снижения ключевой ставки, Банку России следует начать цикл ее последовательного снижения, начиная с 2 процентных пунктов в июле 2025 года, "с последующей паузой для оценки макроэкономических показателей". ЦБ РФ 6 июня впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года. При этом регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. Следующее заседание ЦБ по ключевой ставке состоится в пятницу, 25 июля.
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финансы, банки, рф, банк россия, банк россии
Финансы, Экономика, Банки, РФ, банк Россия, Банк России
00:50 25.07.2025
 
Эксперты назвали наиболее вероятным снижение ключевой ставки ЦБ

"Росконгресс": снижение ключевой ставки до 16% является наиболее вероятным сценарием

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Снижение ключевой ставки Банка России до 16% к концу 2025 года является наиболее вероятным сценарием, об этом сообщается в докладе "Росконгресса" "Ключевая ставка Банка России. Перспективы снижения в 2025 году", который есть у РИА Новости.
"Снижение ключевой ставки до 16% к концу 2025 года является наиболее вероятным сценарием. При прогнозируемой инфляции 7-8% реальная ставка составит около 9-10%, что сохранит жесткость денежно-кредитной политики", - говорится в докладе.
По мнению аналитиков, снижение ключевой ставки до 16% не приведет к существенному росту инфляции и "не обязательно должно сопровождаться резким ослаблением рубля".
При этом, как указывают эксперты, бизнес‑сообщество предлагает более решительное снижение ставки до 12% для стимулирования экономической активности. "Однако такой шаг сопряжен с рисками стагфляции и усиления инфляционного давления из‑за роста кредитной активности и активности в потребительском сегменте", - полагают авторы доклада.
По мнению экспертов, чтобы минимизировать риски резкого снижения ключевой ставки, Банку России следует начать цикл ее последовательного снижения, начиная с 2 процентных пунктов в июле 2025 года, "с последующей паузой для оценки макроэкономических показателей".
ЦБ РФ 6 июня впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года. При этом регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.
Следующее заседание ЦБ по ключевой ставке состоится в пятницу, 25 июля.
 
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