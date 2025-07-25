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Эрдоган планирует обсудить с Трампом и Путиным их возможную встречу
Эрдоган планирует обсудить с Трампом и Путиным их возможную встречу - 25.07.2025, ПРАЙМ
Эрдоган планирует обсудить с Трампом и Путиным их возможную встречу
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что планирует обсудить с президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным их... | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T15:11+0300
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СТАМБУЛ, 24 июл - ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что планирует обсудить с президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным их возможную встречу в Стамбуле. "Возможно, в течение этой недели я вновь проведу разговор с президентом РФ Путиным, а также с президентом Трампом, о том, можем ли мы организовать их встречу в Стамбуле", - заявил Эрдоган журналистам после пятничной молитвы.
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Эрдоган планирует обсудить с Трампом и Путиным их возможную встречу
Эрдоган планирует обсудить с Трампом и Путиным их возможную встречу в Стамбуле