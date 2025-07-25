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ВМС Эстонии впервые набирают призывников-водолазов, пишут СМИ
ВМС Эстонии впервые набирают призывников-водолазов, пишут СМИ - 25.07.2025, ПРАЙМ
ВМС Эстонии впервые набирают призывников-водолазов, пишут СМИ
Военно-морские силы Эстонии впервые в истории страны начали набор призывников в водолазную группу, прошедшие отбор кандидаты начнут службу в январе 2026 года,... | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T11:23+0300
2025-07-25T11:23+0300
2025-07-25T11:23+0300
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Военно-морские силы Эстонии впервые в истории страны начали набор призывников в водолазную группу, прошедшие отбор кандидаты начнут службу в январе 2026 года, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на эстонские ВМС и генштаб сил обороны. "Военно-морские силы Эстонии объявили о наборе призывников в водолазную группу - это произойдет впервые в истории страны", - говорится в сообщении. Как отмечается, помимо сдачи нормативов по физподготовке и навыкам плавания, кандидатам также предстоит пройти тест на знание английского языка. Согласно генштабу сил обороны Эстонии, прошедшие отбор кандидаты начнут службу в январе 2026 года, она будет проходить в составе противоминного дивизиона эстонских военно-морских сил в Таллине. По словам командира водолазной группы старшего лейтенанта Индрека Паю, служба в группе будет полна вызовов. Как указывает ERR, во время службы срочники в том числе приобретут навыки управления барокамерой и подводными операциями. По данным телерадиокомпании, в конце службы призывники получат лицензию гражданского водолаза и право управлять маломерными судами.
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общество , эстония
ВМС Эстонии впервые набирают призывников-водолазов, пишут СМИ
ERR: ВМС Эстонии впервые набирают призывников-водолазов
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Военно-морские силы Эстонии впервые в истории страны начали набор призывников в водолазную группу, прошедшие отбор кандидаты начнут службу в январе 2026 года, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на эстонские ВМС и генштаб сил обороны.
"Военно-морские силы Эстонии объявили о наборе призывников в водолазную группу - это произойдет впервые в истории страны", - говорится в сообщении.
Как отмечается, помимо сдачи нормативов по физподготовке и навыкам плавания, кандидатам также предстоит пройти тест на знание английского языка. Согласно генштабу сил обороны Эстонии, прошедшие отбор кандидаты начнут службу в январе 2026 года, она будет проходить в составе противоминного дивизиона эстонских военно-морских сил в Таллине.
По словам командира водолазной группы старшего лейтенанта Индрека Паю, служба в группе будет полна вызовов. Как указывает ERR, во время службы срочники в том числе приобретут навыки управления барокамерой и подводными операциями. По данным телерадиокомпании, в конце службы призывники получат лицензию гражданского водолаза и право управлять маломерными судами.
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