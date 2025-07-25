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Евро дешевеет к доллару в преддверии выхода индекса делового климата в ФРГ

Евро дешевеет к доллару в преддверии выхода индекса делового климата в ФРГ - 25.07.2025, ПРАЙМ

Евро дешевеет к доллару в преддверии выхода индекса делового климата в ФРГ

Стоимость евро к доллару опускается в пятницу утром в преддверии выхода индекса делового климата в Германии от исследовательского института IFO, следует из... | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T08:21+0300

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Стоимость евро к доллару опускается в пятницу утром в преддверии выхода индекса делового климата в Германии от исследовательского института IFO, следует из данных торгов. По состоянию на 8.05 мск курс евро к доллару снижался до 1,1742 доллара с 1,1749 доллара за евро. Курс доллара к иене на 8.05 мск поднимался до 147,11 иены с уровня прошлого закрытия в 147,01 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на символические 0,07% - до 97,56 пункта. В пятницу исследовательский институт IFO опубликует данные по индексу делового климата в Германии. Прогнозируется, что показатель в июле поднялся до 89 пунктов с уровня июня в 88,4 пункта. Также рынки анализируют недавние решения Европейского центрального банка по своей денежно-кредитной политике. В четверг регулятор принял решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 2,15% после семи снижений подряд.

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