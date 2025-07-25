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Евро дешевеет к доллару в преддверии выхода индекса делового климата в ФРГ - 25.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250725/evro--859906087.html
Евро дешевеет к доллару в преддверии выхода индекса делового климата в ФРГ
Евро дешевеет к доллару в преддверии выхода индекса делового климата в ФРГ - 25.07.2025, ПРАЙМ
Евро дешевеет к доллару в преддверии выхода индекса делового климата в ФРГ
Стоимость евро к доллару опускается в пятницу утром в преддверии выхода индекса делового климата в Германии от исследовательского института IFO, следует из... | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T08:21+0300
2025-07-25T08:21+0300
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Стоимость евро к доллару опускается в пятницу утром в преддверии выхода индекса делового климата в Германии от исследовательского института IFO, следует из данных торгов. По состоянию на 8.05 мск курс евро к доллару снижался до 1,1742 доллара с 1,1749 доллара за евро. Курс доллара к иене на 8.05 мск поднимался до 147,11 иены с уровня прошлого закрытия в 147,01 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на символические 0,07% - до 97,56 пункта. В пятницу исследовательский институт IFO опубликует данные по индексу делового климата в Германии. Прогнозируется, что показатель в июле поднялся до 89 пунктов с уровня июня в 88,4 пункта. Также рынки анализируют недавние решения Европейского центрального банка по своей денежно-кредитной политике. В четверг регулятор принял решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 2,15% после семи снижений подряд.
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рынок, торги, германия, сша, ifo
Экономика, Рынок, Торги, ГЕРМАНИЯ, США, IFO
08:21 25.07.2025
 
Евро дешевеет к доллару в преддверии выхода индекса делового климата в ФРГ

Евро дешевеет к доллару в преддверии выхода индекса делового климата в Германии

© fotolia.com / Henry Czauderna%Банкноты и монеты евро
%Банкноты и монеты евро - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
© fotolia.com / Henry Czauderna
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Стоимость евро к доллару опускается в пятницу утром в преддверии выхода индекса делового климата в Германии от исследовательского института IFO, следует из данных торгов.
По состоянию на 8.05 мск курс евро к доллару снижался до 1,1742 доллара с 1,1749 доллара за евро.
Курс доллара к иене на 8.05 мск поднимался до 147,11 иены с уровня прошлого закрытия в 147,01 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на символические 0,07% - до 97,56 пункта.
В пятницу исследовательский институт IFO опубликует данные по индексу делового климата в Германии. Прогнозируется, что показатель в июле поднялся до 89 пунктов с уровня июня в 88,4 пункта.
Также рынки анализируют недавние решения Европейского центрального банка по своей денежно-кредитной политике. В четверг регулятор принял решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 2,15% после семи снижений подряд.
Денежные купюры и монеты евро - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2025
Курс евро к доллару снижается после публикации европейской макростатистики
Вчера, 13:07
 
ЭкономикаРынокТоргиГЕРМАНИЯСШАIFO
 
 
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