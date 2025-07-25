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Евро дешевеет к доллару на статистике из Германии - 25.07.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250725/evro--859927794.html
Евро дешевеет к доллару на статистике из Германии
Евро дешевеет к доллару на статистике из Германии - 25.07.2025, ПРАЙМ
Евро дешевеет к доллару на статистике из Германии
Курс евро к доллару в пятницу днем уменьшается после публикации индекса делового климата в Германии, следует из данных торгов. | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T12:48+0300
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Курс евро к доллару в пятницу днем уменьшается после публикации индекса делового климата в Германии, следует из данных торгов. По состоянию на 12.39 мск курс евро к доллару снижается до 1,1738 доллара с 1,1749 доллара за евро на прошлом закрытии. Курс доллара к иене в то же время поднимается до 147,52 иены с уровня прошлого закрытия в 147,01 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) растёт на 0,19% - до 97,68 пункта. Ранее в пятницу институт IFO сообщил, что индекс делового климата в Германии поднялся до 88,6 пункта с 88,4 пункта в июне, тогда как аналитики ожидали роста до 89 пунктов. Днем ранее по итогам своего заседания Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил учётную ставку на уровне 2,15%. На следующей неделе рынки ожидают заседаний Федеральной резервной системы (ФРС) США и центробанка Японии, а также публикации первой, предварительной оценки квартального ВВП США и уровня безработицы в Штатах. По данным CME Group, аналитики практически единогласно ожидают сохранения ставки рефинансирования ФРС на текущем уровне в 4,25-4,5%, а в сентябре порядка 60% экспертов допускают снижение. В то же время президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал главу ФРС Джерома Пауэлла, призывая к снижению ставки. ФРС повышала ставку с марта 2022 года (с уровня в 0-0,25%) для борьбы с ускоряющейся инфляцией, пока в июле 2023 года ставка не достигла максимальных в этом цикле 5,25-5,5% годовых. Лишь в сентябре 2024 года ставка была понижена - впервые с марта 2020 года. Затем учётная ставка была понижена еще дважды, и с декабря 2024 года находится на текущем уровне.
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рынок, торги, сша, германия, япония, дональд трамп, джером пауэлл, ifo
Экономика, Рынок, Торги, США, ГЕРМАНИЯ, ЯПОНИЯ, Дональд Трамп, Джером Пауэлл, IFO
12:48 25.07.2025
 
Евро дешевеет к доллару на статистике из Германии

Курс евро к доллару снижается после публикации индекса делового климата в Германии

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры евро
Денежные купюры евро - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Курс евро к доллару в пятницу днем уменьшается после публикации индекса делового климата в Германии, следует из данных торгов.
По состоянию на 12.39 мск курс евро к доллару снижается до 1,1738 доллара с 1,1749 доллара за евро на прошлом закрытии.
Курс доллара к иене в то же время поднимается до 147,52 иены с уровня прошлого закрытия в 147,01 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) растёт на 0,19% - до 97,68 пункта.
Ранее в пятницу институт IFO сообщил, что индекс делового климата в Германии поднялся до 88,6 пункта с 88,4 пункта в июне, тогда как аналитики ожидали роста до 89 пунктов.
Днем ранее по итогам своего заседания Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил учётную ставку на уровне 2,15%.
На следующей неделе рынки ожидают заседаний Федеральной резервной системы (ФРС) США и центробанка Японии, а также публикации первой, предварительной оценки квартального ВВП США и уровня безработицы в Штатах.
По данным CME Group, аналитики практически единогласно ожидают сохранения ставки рефинансирования ФРС на текущем уровне в 4,25-4,5%, а в сентябре порядка 60% экспертов допускают снижение. В то же время президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал главу ФРС Джерома Пауэлла, призывая к снижению ставки.
ФРС повышала ставку с марта 2022 года (с уровня в 0-0,25%) для борьбы с ускоряющейся инфляцией, пока в июле 2023 года ставка не достигла максимальных в этом цикле 5,25-5,5% годовых. Лишь в сентябре 2024 года ставка была понижена - впервые с марта 2020 года. Затем учётная ставка была понижена еще дважды, и с декабря 2024 года находится на текущем уровне.
%Банкноты и монеты евро - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
Евро дешевеет к доллару в преддверии выхода индекса делового климата в ФРГ
08:21
 
ЭкономикаРынокТоргиСШАГЕРМАНИЯЯПОНИЯДональд ТрампДжером ПауэллIFO
 
 
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