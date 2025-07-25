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ФАС возбудила дело против "Газпром ГНП продажи"

ФАС возбудила дело против "Газпром ГНП продажи" - 25.07.2025, ПРАЙМ

ФАС возбудила дело против "Газпром ГНП продажи"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении "Газпром ГНП продажи" за снижение объемов реализации топлива на бирже, что могло... | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T10:01+0300

2025-07-25T10:01+0300

2025-07-25T10:01+0300

экономика

россия

газпром

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении "Газпром ГНП продажи" за снижение объемов реализации топлива на бирже, что могло привести к росту стоимости бензина, сообщило ведомство. "ФАС возбудила дело в отношении "Газпром ГНП продажи" за снижение объемов реализации топлива на бирже. Это могло привести к увеличению стоимости бензина", – говорится в сообщении. Уточняется, что ООО "Газпром ГНП продажи" входит в группу лиц ПАО "Газпром". Компании принадлежит Сургутский завод по стабилизации конденсата (ЗСК), который производит бензин и дизель. По данным Петербургской биржи, объем реализации автомобильного бензина для внутреннего рынка с 20 мая по 27 июня с Сургутского ЗСК на биржевых торгах снизился: Аи-92 на 74%, Аи-95 – на 50%, отмечается в сообщении. Кроме того, ООО "Газпром ГНП продажи" производило закупку автомобильных бензинов у других нефтяных компаний, что привело к снижению объемов реализации другим потребителям в рамках биржевых торгов. В период сезонного и повышенного спроса ФАС России считает такие действия "недопустимыми и содержащими признаки нарушения антимонопольного законодательства", отметили в службе. "По мнению ведомства, компания должна соблюдать положения закона о защите конкуренции, а также сохранять регулярность и равномерность реализации топлива на биржевых торгах", – говорится в сообщении.

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россия, газпром