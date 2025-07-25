Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФАС возбудила дело против "Газпром ГНП продажи" - 25.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250725/fas-859913522.html
ФАС возбудила дело против "Газпром ГНП продажи"
ФАС возбудила дело против "Газпром ГНП продажи" - 25.07.2025, ПРАЙМ
ФАС возбудила дело против "Газпром ГНП продажи"
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении "Газпром ГНП продажи" за снижение объемов реализации топлива на бирже, что могло... | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T10:01+0300
2025-07-25T10:01+0300
экономика
россия
газпром
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859596509_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_da6d675307a0686184d3ccfa3a866cd8.jpg
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении "Газпром ГНП продажи" за снижение объемов реализации топлива на бирже, что могло привести к росту стоимости бензина, сообщило ведомство. "ФАС возбудила дело в отношении "Газпром ГНП продажи" за снижение объемов реализации топлива на бирже. Это могло привести к увеличению стоимости бензина", – говорится в сообщении. Уточняется, что ООО "Газпром ГНП продажи" входит в группу лиц ПАО "Газпром". Компании принадлежит Сургутский завод по стабилизации конденсата (ЗСК), который производит бензин и дизель. По данным Петербургской биржи, объем реализации автомобильного бензина для внутреннего рынка с 20 мая по 27 июня с Сургутского ЗСК на биржевых торгах снизился: Аи-92 на 74%, Аи-95 – на 50%, отмечается в сообщении. Кроме того, ООО "Газпром ГНП продажи" производило закупку автомобильных бензинов у других нефтяных компаний, что привело к снижению объемов реализации другим потребителям в рамках биржевых торгов. В период сезонного и повышенного спроса ФАС России считает такие действия "недопустимыми и содержащими признаки нарушения антимонопольного законодательства", отметили в службе. "По мнению ведомства, компания должна соблюдать положения закона о защите конкуренции, а также сохранять регулярность и равномерность реализации топлива на биржевых торгах", – говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20250723/kartel-859813767.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859596509_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8f0d814e76d33644259fbb2f3bc75cc6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, газпром
Экономика, РОССИЯ, Газпром
10:01 25.07.2025
 
ФАС возбудила дело против "Газпром ГНП продажи"

ФАС возбудила дело против "Газпром ГНП продажи" за снижение объемов реализации топлива

© РИА Новости . Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкЗдание Федеральной антимонопольной службы России
Здание Федеральной антимонопольной службы России - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости . Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении "Газпром ГНП продажи" за снижение объемов реализации топлива на бирже, что могло привести к росту стоимости бензина, сообщило ведомство.
"ФАС возбудила дело в отношении "Газпром ГНП продажи" за снижение объемов реализации топлива на бирже. Это могло привести к увеличению стоимости бензина", – говорится в сообщении.
Уточняется, что ООО "Газпром ГНП продажи" входит в группу лиц ПАО "Газпром".
Компании принадлежит Сургутский завод по стабилизации конденсата (ЗСК), который производит бензин и дизель.
По данным Петербургской биржи, объем реализации автомобильного бензина для внутреннего рынка с 20 мая по 27 июня с Сургутского ЗСК на биржевых торгах снизился: Аи-92 на 74%, Аи-95 – на 50%, отмечается в сообщении.
Кроме того, ООО "Газпром ГНП продажи" производило закупку автомобильных бензинов у других нефтяных компаний, что привело к снижению объемов реализации другим потребителям в рамках биржевых торгов.
В период сезонного и повышенного спроса ФАС России считает такие действия "недопустимыми и содержащими признаки нарушения антимонопольного законодательства", отметили в службе.
"По мнению ведомства, компания должна соблюдать положения закона о защите конкуренции, а также сохранять регулярность и равномерность реализации топлива на биржевых торгах", – говорится в сообщении.
Здание Федеральной антимонопольной службы России - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2025
ФАС выявила картель на закупках вычислительной техники для госзаказчиков
23 июля, 10:34
 
ЭкономикаРОССИЯГазпром
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала