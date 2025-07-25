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Глава МИД Турции заявил о желании России и Украины достичь консенсуса
Глава МИД Турции заявил о желании России и Украины достичь консенсуса - 25.07.2025, ПРАЙМ
Глава МИД Турции заявил о желании России и Украины достичь консенсуса
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что у делегаций России и Украины на переговорах в Стамбуле есть желание достичь консенсуса, такими темпами... | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T22:38+0300
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СТАМБУЛ, 25 июл - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что у делегаций России и Украины на переговорах в Стамбуле есть желание достичь консенсуса, такими темпами возможно будет достичь промежуточного решения конфликта в скором времени. По словам Фидана, делегации достигли "принципиального соглашения" о необходимости встречи лидеров стран, однако и РФ, и Украина подходят к этому вопросу с разных позиций. "Я вижу их желание прийти к консенсусу, хотя сейчас обсуждения идут медленно. Я верю, что возможно будет достичь промежуточного решения, если (переговоры - ред.) продолжатся так же", - сказал Фидан в интервью телеканалу NTV. Глава украинской делегации в Стамбуле Рустем Умеров ранее сообщил, что Украина предложила провести встречу Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина до конца августа, при этом в Москве не говорят о сроках, настаивая сначала на тщательной подготовке содержания такой встречи. Третий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины прошел в среду во Дворце Чираган в Стамбуле и продлился около часа. Глава российской делегации Владимир Мединский по итогам переговоров объявил, что для саммита двух сторон нужно проработать условия соглашения и понять, что на этой встрече обсуждать.
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Глава МИД Турции заявил о желании России и Украины достичь консенсуса
Глава МИД Турции Фидан: у делегаций России и Украины есть желание достичь консенсуса
СТАМБУЛ, 25 июл - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что у делегаций России и Украины на переговорах в Стамбуле есть желание достичь консенсуса, такими темпами возможно будет достичь промежуточного решения конфликта в скором времени.
По словам Фидана, делегации достигли "принципиального соглашения" о необходимости встречи лидеров стран, однако и РФ, и Украина подходят к этому вопросу с разных позиций.
"Я вижу их желание прийти к консенсусу, хотя сейчас обсуждения идут медленно. Я верю, что возможно будет достичь промежуточного решения, если (переговоры - ред.) продолжатся так же", - сказал Фидан в интервью телеканалу NTV.
Глава украинской делегации в Стамбуле Рустем Умеров ранее сообщил, что Украина предложила провести встречу Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина до конца августа, при этом в Москве не говорят о сроках, настаивая сначала на тщательной подготовке содержания такой встречи.
Третий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины прошел в среду во Дворце Чираган в Стамбуле и продлился около часа. Глава российской делегации Владимир Мединский по итогам переговоров объявил, что для саммита двух сторон нужно проработать условия соглашения и понять, что на этой встрече обсуждать.
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