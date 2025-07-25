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Доходность вкладов в 11 из топ-20 банков снизилась перед заседанием ЦБ

Доходность вкладов в 11 из топ-20 банков снизилась перед заседанием ЦБ - 25.07.2025, ПРАЙМ

Доходность вкладов в 11 из топ-20 банков снизилась перед заседанием ЦБ

Российские банки в ожидании заседания ЦБ в пятницу снижают доходность по депозитам: уже 11 из топ-20 уменьшили процентные ставки по вкладам на сроке до года... | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T13:22+0300

2025-07-25T13:22+0300

2025-07-25T13:22+0300

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Российские банки в ожидании заседания ЦБ в пятницу снижают доходность по депозитам: уже 11 из топ-20 уменьшили процентные ставки по вкладам на сроке до года включительно, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги". "11 банков из 20 крупнейших по объему розничного депозитного портфеля снизили процентные ставки по вкладам на сроке до года включительно", - говорится в пресс-релизе. Отмечается, что на 25 июля средняя ставка по трехмесячному вкладу упала до 17,28%, по полугодовому вкладу - до 16,43%, по годовому - до 15,57%. "За неделю ставки потеряли 0,20-0,29 процентного пункта, за июль - 1,37-1,53 процентного пункта", - сообщают аналитики. В расчете используются вклады на 100 000 рублей без специальных условий на 3, 6 и 12 месяцев по депозитным продуктам в топ-20 банков по объему средств населения. Однако отдельные банки продолжают держать ставки на повышенном от среднего значения уровне. Так, максимальная ставка по вкладу без спецусловий составляет 20%, предлагается при открытии депозита на срок три месяца. "Нынешний уровень ставок по вкладам со сроком на полугодие и год опустились ниже прошлогодних значений, зафиксированных в конце июля 2024-го, тогда как ставки по трехмесячным вкладам пока еще остаются выше прошлогодних значений (17,3% против 15,2-15,8%)", - заключили аналитики. ЦБ РФ 6 июня впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года. При этом регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. Заседание ЦБ по ключевой ставке состоится в пятницу, 25 июля. Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков ожидают, что Банк России снизит ключевую ставку до 18% годовых, часть экспертов при этом допускают снижение лишь до 18,5-19%.

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