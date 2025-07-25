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В России арестовали 19 дистанционных мошенников
В России арестовали 19 дистанционных мошенников - 25.07.2025, ПРАЙМ
В России арестовали 19 дистанционных мошенников
Арестованы 19 членов группы дистанционных мошенников, действовавшей в четырех регионах РФ и использовавшей возможности украинских колл-центров, сообщает в ЦОС... | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T09:58+0300
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Арестованы 19 членов группы дистанционных мошенников, действовавшей в четырех регионах РФ и использовавшей возможности украинских колл-центров, сообщает в ЦОС ФСБ. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с министерством внутренних дел Российской Федерации выявлена и пресечена противоправная деятельность действующей в Московской, Новосибирской, Томской областях и Алтайском крае организованной группы лиц, причастной к дистанционному мошенничеству в отношении граждан Российской Федерации", - говорится в сообщении. Установлено, что данной группой через возможности украинских колл-центров у российских граждан на систематической основе вымогались денежные средства в особо крупном размере. По данным ФСБ, для реализации преступного умысла злоумышленниками в качестве пособников привлекались граждане России из числа неблагополучных и малообеспеченных жителей Новосибирской области. Отмечается, что по местам проживания задержанных изъяты компьютерная техника и средства связи, незарегистрированное травматическое оружие, оттиски и печати юридических лиц, денежные средства и криптовалюта, также ювелирные украшения, расписки по долговым обязательствам, наркотические средства и дорогостоящие автомобили премиум-класса. "Задокументирована причастность обвиняемых к 33 эпизодам телефонного мошенничества и вымогательства у граждан России денежных средств на сумму более 200 миллионов рублей... Решением суда девятнадцати фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей и одному – в виде ограничения свободы", - добавили в ФСБ. Ведомство отметило, что двум организаторам группы предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение), ч. 1 ст. 210 (организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней), восемнадцати участникам группы предъявлены обвинения по ч. 3, ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение) и ч. 2 ст. 210 (участие в преступном сообществе (преступной организации) УК России. "Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление иных эпизодов противоправной деятельности задержанных лиц, продолжаются", - добавляется в сообщении. В ФСБ России вновь напомнили, что спецслужбы Украины ведут активную работу в интернет-пространстве, в том числе соцсетях и мессенджерах для вовлечения россиян в противоправную деятельность.
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общество , россия, рф, украина, фсб
Мошенничество, Общество , РОССИЯ, РФ, УКРАИНА, ФСБ
В России арестовали 19 дистанционных мошенников
ФСБ задержала 19 членов группы мошенников, использовавших украинские колл-центры
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Арестованы 19 членов группы дистанционных мошенников, действовавшей в четырех регионах РФ и использовавшей возможности украинских колл-центров, сообщает в ЦОС ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с министерством внутренних дел Российской Федерации выявлена и пресечена противоправная деятельность действующей в Московской, Новосибирской, Томской областях и Алтайском крае организованной группы лиц, причастной к дистанционному мошенничеству в отношении граждан Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Установлено, что данной группой через возможности украинских колл-центров у российских граждан на систематической основе вымогались денежные средства в особо крупном размере. По данным ФСБ, для реализации преступного умысла злоумышленниками в качестве пособников привлекались граждане России из числа неблагополучных и малообеспеченных жителей Новосибирской области.
Отмечается, что по местам проживания задержанных изъяты компьютерная техника и средства связи, незарегистрированное травматическое оружие, оттиски и печати юридических лиц, денежные средства и криптовалюта, также ювелирные украшения, расписки по долговым обязательствам, наркотические средства и дорогостоящие автомобили премиум-класса.
"Задокументирована причастность обвиняемых к 33 эпизодам телефонного мошенничества и вымогательства у граждан России денежных средств на сумму более 200 миллионов рублей... Решением суда девятнадцати фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей и одному – в виде ограничения свободы", - добавили в ФСБ.
Ведомство отметило, что двум организаторам группы предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение), ч. 1 ст. 210 (организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней), восемнадцати участникам группы предъявлены обвинения по ч. 3, ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение) и ч. 2 ст. 210 (участие в преступном сообществе (преступной организации) УК России.
"Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление иных эпизодов противоправной деятельности задержанных лиц, продолжаются", - добавляется в сообщении.
В ФСБ России вновь напомнили, что спецслужбы Украины ведут активную работу в интернет-пространстве, в том числе соцсетях и мессенджерах для вовлечения россиян в противоправную деятельность.
В МВД рассказали о мошенниках в период приемной кампании в вузах