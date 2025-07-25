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Фьючерсы Уолл-стрит растут на фоне данных по торговой политике США

Фьючерсы Уолл-стрит растут на фоне данных по торговой политике США - 25.07.2025, ПРАЙМ

Фьючерсы Уолл-стрит растут на фоне данных по торговой политике США

Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в пятницу днем преимущественно растут после выхода данных по рынку труда в США и новостей относительно торговой | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T14:59+0300

2025-07-25T14:59+0300

2025-07-25T14:59+0300

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в пятницу днем преимущественно растут после выхода данных по рынку труда в США и новостей относительно торговой политики страны, свидетельствуют данные бирж и комментарии аналитика. По состоянию на 14.55 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) поднимался на 0,05%, до 44 922 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 снижался на 0,01%, до 23 375,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 увеличивался на 0,08%, до 6 406,5 пункта. Инвесторы обратили внимание на данные по рынку труда в США, опубликованные накануне. Так, министерство труда страны сообщило, что число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 19 июля составило 217 тысяч, сократившись на 4 тысячи по сравнению с показателем предыдущей недели. "Хотя рынок труда США работает не на полную мощность, он также не показывает признаков ухудшения", - прокомментировал агентству Блумберг аналитик по инвестициям в США eToro Брет Кенуэлл (Bret Kenwell). При этом рынки следят за развитием торговых отношений между США и странами-партнерами с приближением 1 августа, крайнего срока приостановки американским президентом Дональдом Трампом действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары. Представитель Еврокомиссии Олоф Жилл в четверг сообщил, что Евросоюз и США приблизились к заключению соглашения по таможенным пошлинам. Ранее на неделе Трамп также заявлял о заключении торговой сделки с Японией и сообщил о достижении завершающей стадии торговых переговоров с Китаем. Акции американской Intel дешевеют на предторгах пятницы примерно на 7%. Компания заявила об увеличении в первом полугодии чистого убытка примерно в 2 раза в годовом выражении, до 3,911 миллиарда долларов. При этом разводненный убыток на акцию составил 0,86 доллара после убытка в 0,47 доллара годом ранее.

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рынок, торги, индексы, сша, япония, китай, дональд трамп, ес, nasdaq composite