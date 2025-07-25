https://1prime.ru/20250725/glorax-859952177.html

Активы девелопера Glorax оценили в 125 млрд рублей в преддверии IPO

Активы девелопера Glorax оценили в 125 млрд рублей в преддверии IPO - 25.07.2025, ПРАЙМ

Активы девелопера Glorax оценили в 125 млрд рублей в преддверии IPO

Консалтинговая компания Nikoliers оценила рыночную стоимость девелоперского портфеля Glorax в 125,3 млрд рублей, при этом ее рост за последний год составил 79%, | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T19:38+0300

2025-07-25T19:38+0300

2025-07-25T19:38+0300

бизнес

glorax

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санкт-петербург

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Консалтинговая компания Nikoliers оценила рыночную стоимость девелоперского портфеля Glorax в 125,3 млрд рублей, при этом ее рост за последний год составил 79%, следует из сообщения девелопера, который готовится провести IPO. Президент и член совета директоров Glorax Дмитрий Кашинский ранее заявлял, что выход на биржу возможен только в условиях "долгосрочного тренда на снижение ставки, позволяющего добиться справедливой оценки". В пятницу Банк России снизил ключевую ставку до 18%. Это уже второе подряд снижение ставки: 6 июня Банк России впервые за долгое время снизил ее до 20% с рекордного значения в 21%. Снижение ключевой ставки ЦБ способствует оживлению спроса на недвижимость, делая ипотечное кредитование более доступным для покупателей. В оценку портфеля Glorax вошли 31 проект, включая 27 действующих и 4 завершенных с ликвидными остатками. Общая площадь портфеля увеличилась за год на 14% и составила 8,4 млн кв м, чистая продаваемая площадь выросла до 5,4 млн кв м (+9%). На фоне непростой ситуации на рынке GloraX продемонстрировал рост показателей. В пером полугодии продажи GloraX в квадратных метрах выросли на 66% год к году, до 109 тыс. кв. м, а в денежном выражении — на 41%, до 22 млрд. руб. Объем текущего строительства почти удвоился — с 326 тыс. до 648 тыс. кв. м. При этом 63% всех продаж пришлись на регионы помимо Москвы и Санкт-Петербурга, тогда как год назад этот показатель составлял только 5%. Финансовые результаты компании также показывают хорошую динамику: в 2024 году выручка Glorax увеличилась в 2,4 раза, до 32,6 млрд рублей, чистая прибыль достигла 1,2 млрд рублей, EBITDA – 10,3 млрд рублей при рентабельности 32%.

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бизнес, glorax, москва, санкт-петербург