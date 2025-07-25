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В Госдуму могут внести законопроект о рынке доходных домов - 25.07.2025, ПРАЙМ
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В Госдуму могут внести законопроект о рынке доходных домов
В Госдуму могут внести законопроект о рынке доходных домов - 25.07.2025, ПРАЙМ
В Госдуму могут внести законопроект о рынке доходных домов
Законопроект, которым предлагается возродить в России рынок доходных домов, могут внести в Госдуму в осеннюю сессию, сообщил РИА Новости первый зампред комитета | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T03:50+0300
2025-07-25T03:50+0300
недвижимость
россия
экономика
москва
санкт-петербург
госдума
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Законопроект, которым предлагается возродить в России рынок доходных домов, могут внести в Госдуму в осеннюю сессию, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. "Мы готовим к осенней сессии законопроект, который позволит сформировать в России цивилизованный рынок "доходных домов". Отдельно подчеркну, что это не коммерческая дорогая аренда и не соцнайм. На первых этапах потребуется ряд льгот для инвесторов, чтобы в это направление пришли первые деньги. В частности, налоговые льготы на период строительства такого наемного дома и на 10 лет с момента ввода дома в эксплуатацию: земельный налог 0%, налог на имущество 0%, НДС 0%, налог на доход от сдачи помещений в наём 0%", - сказал Кошелев. По словам парламентария, в настоящее время в России есть два типа недвижимости – жилое и нежилое. Однако, как уточнил Кошелев, в период ХVIII и ХIХ веков и начала ХХ века институт доходных домов был очень развит в Российском империи: к 1917 году доля доходных домов в Москве составляла 40% от всей жилой недвижимости, а в Санкт-Петербурге уже в конце XIX веке доходные дома составляли около 80% всех жилых построек. Он добавил, что государство брало на себя решение вопросов по строительству коммуникаций и благоустройству территорий, в краткосрочной перспективе объем поступлений в городскую казну значительно превышал понесенные затраты. "Апартаменты и общежития есть как факт, но в рамках правового регулирования таких понятий нет вообще, как и понятия доходных домов. У нас есть либо многоквартирный дом (МКД), либо здание с нежилыми помещениями. Не общежитие, не дом с апартаментами ты сегодня построить не можешь, потому что нет таких понятий в жилищном кодексе. Это не шутка, а огромный пробел в законодательстве. Мы предлагаем его заполнить и ввести понятие - жилое помещение для временного проживания", - отметил депутат. Кошелев подчеркнул, что необходимо внести изменения в подзаконные акты СанПиНа, в которых прописаны критерии соответствия жилого и нежилого помещения, и создать дополнительный раздел для зданий с жилыми помещениями для временного проживания. По его словам, туда войдут и апартаменты, и общежития, и доходные дома. Он уточнил, что для жителей таких домов будет доступна вся социнфраструктура - и школы, и садики, и поликлиники, но в меньшем объеме по сравнению с МКД. "Формирование цивилизованного рынка доступного арендного жилья станет решением жилищного вопроса для многих наших граждан, механизмом удержания молодежи и востребованных специалистов для регионов, а для застройщиков - новой перспективной нишей для развития. В арендном доме предполагается прописка в обязательном порядке. Это должна быть временная регистрация на срок действия договора аренды с упрощенной системой продления. Должен быть элементарный государственный учет, надзор и понимание, где какой гражданин проживает", - заключил он.
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96
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
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недвижимость, россия, москва, санкт-петербург, госдума
Недвижимость, РОССИЯ, Экономика, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Госдума
03:50 25.07.2025
 
В Госдуму могут внести законопроект о рынке доходных домов

Депутат Кошелев: законопроект о рынке доходных домов могут внести в Госдуму осенью

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Законопроект, которым предлагается возродить в России рынок доходных домов, могут внести в Госдуму в осеннюю сессию, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
"Мы готовим к осенней сессии законопроект, который позволит сформировать в России цивилизованный рынок "доходных домов". Отдельно подчеркну, что это не коммерческая дорогая аренда и не соцнайм. На первых этапах потребуется ряд льгот для инвесторов, чтобы в это направление пришли первые деньги. В частности, налоговые льготы на период строительства такого наемного дома и на 10 лет с момента ввода дома в эксплуатацию: земельный налог 0%, налог на имущество 0%, НДС 0%, налог на доход от сдачи помещений в наём 0%", - сказал Кошелев.
По словам парламентария, в настоящее время в России есть два типа недвижимости – жилое и нежилое. Однако, как уточнил Кошелев, в период ХVIII и ХIХ веков и начала ХХ века институт доходных домов был очень развит в Российском империи: к 1917 году доля доходных домов в Москве составляла 40% от всей жилой недвижимости, а в Санкт-Петербурге уже в конце XIX веке доходные дома составляли около 80% всех жилых построек. Он добавил, что государство брало на себя решение вопросов по строительству коммуникаций и благоустройству территорий, в краткосрочной перспективе объем поступлений в городскую казну значительно превышал понесенные затраты.
"Апартаменты и общежития есть как факт, но в рамках правового регулирования таких понятий нет вообще, как и понятия доходных домов. У нас есть либо многоквартирный дом (МКД), либо здание с нежилыми помещениями. Не общежитие, не дом с апартаментами ты сегодня построить не можешь, потому что нет таких понятий в жилищном кодексе. Это не шутка, а огромный пробел в законодательстве. Мы предлагаем его заполнить и ввести понятие - жилое помещение для временного проживания", - отметил депутат.
Кошелев подчеркнул, что необходимо внести изменения в подзаконные акты СанПиНа, в которых прописаны критерии соответствия жилого и нежилого помещения, и создать дополнительный раздел для зданий с жилыми помещениями для временного проживания. По его словам, туда войдут и апартаменты, и общежития, и доходные дома.
Он уточнил, что для жителей таких домов будет доступна вся социнфраструктура - и школы, и садики, и поликлиники, но в меньшем объеме по сравнению с МКД.
"Формирование цивилизованного рынка доступного арендного жилья станет решением жилищного вопроса для многих наших граждан, механизмом удержания молодежи и востребованных специалистов для регионов, а для застройщиков - новой перспективной нишей для развития. В арендном доме предполагается прописка в обязательном порядке. Это должна быть временная регистрация на срок действия договора аренды с упрощенной системой продления. Должен быть элементарный государственный учет, надзор и понимание, где какой гражданин проживает", - заключил он.
 
ЭкономикаНедвижимостьРОССИЯМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГГосдума
 
 
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