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В Госдуму могут внести законопроект о рынке доходных домов

В Госдуму могут внести законопроект о рынке доходных домов - 25.07.2025, ПРАЙМ

В Госдуму могут внести законопроект о рынке доходных домов

Законопроект, которым предлагается возродить в России рынок доходных домов, могут внести в Госдуму в осеннюю сессию, сообщил РИА Новости первый зампред комитета | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T03:50+0300

2025-07-25T03:50+0300

2025-07-25T03:50+0300

недвижимость

россия

экономика

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санкт-петербург

госдума

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Законопроект, которым предлагается возродить в России рынок доходных домов, могут внести в Госдуму в осеннюю сессию, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. "Мы готовим к осенней сессии законопроект, который позволит сформировать в России цивилизованный рынок "доходных домов". Отдельно подчеркну, что это не коммерческая дорогая аренда и не соцнайм. На первых этапах потребуется ряд льгот для инвесторов, чтобы в это направление пришли первые деньги. В частности, налоговые льготы на период строительства такого наемного дома и на 10 лет с момента ввода дома в эксплуатацию: земельный налог 0%, налог на имущество 0%, НДС 0%, налог на доход от сдачи помещений в наём 0%", - сказал Кошелев. По словам парламентария, в настоящее время в России есть два типа недвижимости – жилое и нежилое. Однако, как уточнил Кошелев, в период ХVIII и ХIХ веков и начала ХХ века институт доходных домов был очень развит в Российском империи: к 1917 году доля доходных домов в Москве составляла 40% от всей жилой недвижимости, а в Санкт-Петербурге уже в конце XIX веке доходные дома составляли около 80% всех жилых построек. Он добавил, что государство брало на себя решение вопросов по строительству коммуникаций и благоустройству территорий, в краткосрочной перспективе объем поступлений в городскую казну значительно превышал понесенные затраты. "Апартаменты и общежития есть как факт, но в рамках правового регулирования таких понятий нет вообще, как и понятия доходных домов. У нас есть либо многоквартирный дом (МКД), либо здание с нежилыми помещениями. Не общежитие, не дом с апартаментами ты сегодня построить не можешь, потому что нет таких понятий в жилищном кодексе. Это не шутка, а огромный пробел в законодательстве. Мы предлагаем его заполнить и ввести понятие - жилое помещение для временного проживания", - отметил депутат. Кошелев подчеркнул, что необходимо внести изменения в подзаконные акты СанПиНа, в которых прописаны критерии соответствия жилого и нежилого помещения, и создать дополнительный раздел для зданий с жилыми помещениями для временного проживания. По его словам, туда войдут и апартаменты, и общежития, и доходные дома. Он уточнил, что для жителей таких домов будет доступна вся социнфраструктура - и школы, и садики, и поликлиники, но в меньшем объеме по сравнению с МКД. "Формирование цивилизованного рынка доступного арендного жилья станет решением жилищного вопроса для многих наших граждан, механизмом удержания молодежи и востребованных специалистов для регионов, а для застройщиков - новой перспективной нишей для развития. В арендном доме предполагается прописка в обязательном порядке. Это должна быть временная регистрация на срок действия договора аренды с упрощенной системой продления. Должен быть элементарный государственный учет, надзор и понимание, где какой гражданин проживает", - заключил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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недвижимость, россия, москва, санкт-петербург, госдума