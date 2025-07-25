https://1prime.ru/20250725/ice-859910553.html

Цены на газ в Европе незначительно меняются

Цены на газ в Европе незначительно меняются - 25.07.2025, ПРАЙМ

Цены на газ в Европе незначительно меняются

Биржевые цены на газ в Европе в пятницу слабо меняются, оставаясь вблизи расчетной цены четверга в 393 доллара за тысячу кубометров, следует из данных... | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T09:28+0300

2025-07-25T09:28+0300

2025-07-25T09:28+0300

энергетика

газ

торги

европа

нидерланды

ice

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/15/859738828_0:160:2501:1566_1920x0_80_0_0_4c239460f2d79e957bf0ed78be52242a.jpg

МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в пятницу слабо меняются, оставаясь вблизи расчетной цены четверга в 393 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Августовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 393,6 доллара (+0,1%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 9.09 мск их стоимость составляла 393,1 доллара (-0,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 393,4 доллара за тысячу кубометров. Еще в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже – котировки впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

https://1prime.ru/20250725/polsha-859909716.html

европа

нидерланды

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, торги, европа, нидерланды, ice