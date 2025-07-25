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Названы самые любимые настольные игры у россиян

Названы самые любимые настольные игры у россиян - 25.07.2025, ПРАЙМ

Названы самые любимые настольные игры у россиян

"Монополия", "Имаджинариум" и шахматы вошли в топ-3 самых любимых настольных игр у россиян - также в числе фаворитов "Уно" и "Взрывные котята", сказано в... | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T06:30+0300

2025-07-25T06:30+0300

2025-07-25T06:30+0300

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. "Монополия", "Имаджинариум" и шахматы вошли в топ-3 самых любимых настольных игр у россиян - также в числе фаворитов "Уно" и "Взрывные котята", сказано в исследовании "Дзена", его данные есть в распоряжении РИА Новости. "Шахматы вошли в тройку самых любимых настольных игр россиян. Лидирует классическая "Монополия" и её аналоги - такой вариант ответа выбрали 24% респондентов. На втором месте - "Имаджинариум" (22%), шахматы назвали любимой настольной игрой 19% опрошенных. Среди других популярных вариантов - лото (16%), "Каркассон" (11%), "Уно" (5%) и ﻿"Взрывные котята" (3%)", - сказано в исследовании. Более 80% россиян предпочитают играть в "настолки" у себя в дома или в гостях, еще 11% респондентов посещают антикафе или игровые клубы. И только 7% россиян играют в настольные игры на улице: например, в общественных парках или на природе. По мнению 42% респондентов, настольные игры являются хорошим способом провести время с родственниками и друзьями. Еще треть россиян назвали настольные игры тренировкой мягких навыков - таких, как стратегическое мышление или умение вести переговоры. Для 16% респондентов настольные игры являются хорошим способом тимбилдинга, а 13% опрошенных признались, что выбирают настольные игры ради чувства азарта и соперничества. "Каждый третий россиянин (34%) признался, что хотел бы научиться играть в шахматы или вернуться к основам игры после длительного перерыва. Ещё 42% опрошенных отметили, что уже умеют играть в шахматы, а 17% пока учатся игре. Лишь 7% респондентов отметили, что не интересуются игрой в шахматы", - сказано в исследовании. Аналитики "Дзена" провели исследование методом онлайн-панели в июле 2025 года. В нём приняли участие 1309 респондентов из разных регионов России.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , россия