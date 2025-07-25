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Индекс кофе с бутербродом остался на уровне 150 пунктов - 25.07.2025, ПРАЙМ
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Индекс кофе с бутербродом остался на уровне 150 пунктов
Индекс кофе с бутербродом остался на уровне 150 пунктов - 25.07.2025, ПРАЙМ
Индекс кофе с бутербродом остался на уровне 150 пунктов
"Индекс кофе с бутербродом" ("Бутербродекс"), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, в первой половине июля остался на... | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T08:10+0300
2025-07-25T08:10+0300
экономика
бизнес
россия
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. "Индекс кофе с бутербродом" ("Бутербродекс"), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, в первой половине июля остался на "круглом уровне" в 150 пунктов, находясь на этой отметке уже полтора месяца. Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству специалистами крупного аналитического ресурса "Чек Индекс". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров - частых гостей на утренних столах россиян: батон (400 граммов), ветчина (200 граммов), сливочное масло (180 граммов), сыр (200 граммов), огурцы (500 граммов), растворимый кофе (95 граммов), сахар (1 килограмм). По продуктам из этой потребительской корзины аналитики "Чек Индекса" регулярно рассчитывают агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение "Индекса кофе с бутербродом" в период с 1 по 15 октября 2022 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров. С 1 по 15 июля средний чек вырос по ветчине (на 3,6%, до 260 рублей), батону (на 2,1%, до 48 рублей), сахару (на 1,5%, до 69 рублей), кофе (на 1,4%, до 225 рублей) и сливочному маслу (на 0,4%, до 236 рублей). Но снизился по огурцам сразу на 9% - до 111 рублей. По сыру средний чек (240 рублей) остался прежним. Таким образом, за индекс по сравнению с предыдущим двухнедельным периодом не изменился, оставшись на уровне в 150 пунктов.
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бизнес, россия
Экономика, Бизнес, РОССИЯ
08:10 25.07.2025
 
Индекс кофе с бутербродом остался на уровне 150 пунктов

Индекс кофе с бутербродом в первой половине июля остался на уровне 150 пунктов

© РИА Новости . Игорь Маслов | Перейти в медиабанкБутерброды с колбасой
Бутерброды с колбасой - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости . Игорь Маслов
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. "Индекс кофе с бутербродом" ("Бутербродекс"), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, в первой половине июля остался на "круглом уровне" в 150 пунктов, находясь на этой отметке уже полтора месяца.
Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству специалистами крупного аналитического ресурса "Чек Индекс". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров - частых гостей на утренних столах россиян: батон (400 граммов), ветчина (200 граммов), сливочное масло (180 граммов), сыр (200 граммов), огурцы (500 граммов), растворимый кофе (95 граммов), сахар (1 килограмм).
По продуктам из этой потребительской корзины аналитики "Чек Индекса" регулярно рассчитывают агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение "Индекса кофе с бутербродом" в период с 1 по 15 октября 2022 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.
С 1 по 15 июля средний чек вырос по ветчине (на 3,6%, до 260 рублей), батону (на 2,1%, до 48 рублей), сахару (на 1,5%, до 69 рублей), кофе (на 1,4%, до 225 рублей) и сливочному маслу (на 0,4%, до 236 рублей). Но снизился по огурцам сразу на 9% - до 111 рублей. По сыру средний чек (240 рублей) остался прежним.
Таким образом, за индекс по сравнению с предыдущим двухнедельным периодом не изменился, оставшись на уровне в 150 пунктов.
Потребительская корзина - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2025
Индекс кофе с бутербродом в июне продержался на уровне 150 пунктов
17 июля, 08:14
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯ
 
 
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