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Фондовые индексы Европы в основном снижаются

Фондовые индексы Европы в основном снижаются - 25.07.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы Европы в основном снижаются

Основные фондовые индексы Европы преимущественно снижаются после публикации значения индекса делового климата в Германии и выхода корпоративных новостей,... | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T13:07+0300

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы преимущественно снижаются после публикации значения индекса делового климата в Германии и выхода корпоративных новостей, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 12.59 мск британский индекс FTSE 100 снижается на 0,26%, до 9 114,63 пункта, французский CAC 40 поднимается на 0,23%, до 7 836,65 пункта, немецкий DAX опускается на 0,54%, до 24 175,49 пункта. Ранее в среду исследовательский институт IFO опубликовал данные индекса делового климата в Германии. Показатель вырос до 88,6 пункта с 88,4 пункта в предшествовавшем месяце, но при этом оказался меньше ожиданий аналитиков в 89 пунктов. "Присутствует надежда на то, что соглашение (Евросоюза - ред.) с США будет подписано, и, возможно, вместе с тем уменьшится неопределенность в отношении предстоящих событий и пошлин. Это может устроить экспортеров в Германии", - сказал агентству Блумберг президент IFO Клеменс Фюст (Clemens Fuest). Что касается корпоративных новостей, акции немецкой Puma снижаются в цене на 17%, после сообщения компании о том, что она ожидает негативное влияние новых пошлин со стороны США на показатели прибыли. В четверг также были опубликованы итоги июльского заседания Европейского центрального банка. Регулятор принял решение сохранить учётную ставку на уровне 2,15%.

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