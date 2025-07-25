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ЦБ понизил прогноз по инфляции в России на 2025 год
ЦБ понизил прогноз по инфляции в России на 2025 год - 25.07.2025, ПРАЙМ
ЦБ понизил прогноз по инфляции в России на 2025 год
Центральный банк понизил прогноз по инфляции в РФ на 2025 год до 6-7% с 7-8%, а прогноз на 2026 год сохранил на уровне 4%, следует из среднесрочного прогноза... | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T13:33+0300
2025-07-25T13:33+0300
2025-07-25T13:37+0300
банк россии
инфляция
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Центральный банк понизил прогноз по инфляции в РФ на 2025 год до 6-7% с 7-8%, а прогноз на 2026 год сохранил на уровне 4%, следует из среднесрочного прогноза регулятора.На 2027 год прогноз инфляции также сохранен на уровне в 4%.Инфляция в России в годовом выражении на 21 июля, по данным Минэкономразвития, замедлилась до 9,17% с 9,34% неделей ранее.В 2024 году инфляция в России составила 9,52%, превысив официальные прогнозы властей. Минэкономразвития ожидало инфляцию по итогам прошлого года на уровне 7,3%, ЦБ - в коридоре 8-8,5%.
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инфляция
ЦБ понизил прогноз по инфляции в России на 2025 год
ЦБ понизил прогноз по инфляции в России на 2025 год до 6-7%
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Центральный банк понизил прогноз по инфляции в РФ на 2025 год до 6-7% с 7-8%, а прогноз на 2026 год сохранил на уровне 4%, следует из среднесрочного прогноза регулятора.
На 2027 год прогноз инфляции также сохранен на уровне в 4%.
Инфляция в России в годовом выражении на 21 июля, по данным Минэкономразвития, замедлилась до 9,17% с 9,34% неделей ранее.
В 2024 году инфляция в России составила 9,52%, превысив официальные прогнозы властей. Минэкономразвития ожидало инфляцию по итогам прошлого года на уровне 7,3%, ЦБ - в коридоре 8-8,5%.
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