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ЦБ понизил прогноз по инфляции в России на 2025 год - 25.07.2025, ПРАЙМ
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ЦБ понизил прогноз по инфляции в России на 2025 год
ЦБ понизил прогноз по инфляции в России на 2025 год - 25.07.2025, ПРАЙМ
ЦБ понизил прогноз по инфляции в России на 2025 год
Центральный банк понизил прогноз по инфляции в РФ на 2025 год до 6-7% с 7-8%, а прогноз на 2026 год сохранил на уровне 4%, следует из среднесрочного прогноза... | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T13:33+0300
2025-07-25T13:37+0300
банк россии
инфляция
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Центральный банк понизил прогноз по инфляции в РФ на 2025 год до 6-7% с 7-8%, а прогноз на 2026 год сохранил на уровне 4%, следует из среднесрочного прогноза регулятора.На 2027 год прогноз инфляции также сохранен на уровне в 4%.Инфляция в России в годовом выражении на 21 июля, по данным Минэкономразвития, замедлилась до 9,17% с 9,34% неделей ранее.В 2024 году инфляция в России составила 9,52%, превысив официальные прогнозы властей. Минэкономразвития ожидало инфляцию по итогам прошлого года на уровне 7,3%, ЦБ - в коридоре 8-8,5%.
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инфляция
Банк России, инфляция
13:33 25.07.2025 (обновлено: 13:37 25.07.2025)
 
ЦБ понизил прогноз по инфляции в России на 2025 год

ЦБ понизил прогноз по инфляции в России на 2025 год до 6-7%

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Центральный банк понизил прогноз по инфляции в РФ на 2025 год до 6-7% с 7-8%, а прогноз на 2026 год сохранил на уровне 4%, следует из среднесрочного прогноза регулятора.
На 2027 год прогноз инфляции также сохранен на уровне в 4%.
Инфляция в России в годовом выражении на 21 июля, по данным Минэкономразвития, замедлилась до 9,17% с 9,34% неделей ранее.
В 2024 году инфляция в России составила 9,52%, превысив официальные прогнозы властей. Минэкономразвития ожидало инфляцию по итогам прошлого года на уровне 7,3%, ЦБ - в коридоре 8-8,5%.
Рубль - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
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