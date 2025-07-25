https://1prime.ru/20250725/inflyatsiya-859930720.html

ЦБ понизил прогноз по инфляции в России на 2025 год

ЦБ понизил прогноз по инфляции в России на 2025 год - 25.07.2025, ПРАЙМ

ЦБ понизил прогноз по инфляции в России на 2025 год

Центральный банк понизил прогноз по инфляции в РФ на 2025 год до 6-7% с 7-8%, а прогноз на 2026 год сохранил на уровне 4%, следует из среднесрочного прогноза... | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T13:33+0300

2025-07-25T13:33+0300

2025-07-25T13:37+0300

банк россии

инфляция

https://cdnn.1prime.ru/img/84146/42/841464278_0:96:3299:1952_1920x0_80_0_0_732fc4b85a2b79d5aa178f1e6870c861.jpg

МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Центральный банк понизил прогноз по инфляции в РФ на 2025 год до 6-7% с 7-8%, а прогноз на 2026 год сохранил на уровне 4%, следует из среднесрочного прогноза регулятора.На 2027 год прогноз инфляции также сохранен на уровне в 4%.Инфляция в России в годовом выражении на 21 июля, по данным Минэкономразвития, замедлилась до 9,17% с 9,34% неделей ранее.В 2024 году инфляция в России составила 9,52%, превысив официальные прогнозы властей. Минэкономразвития ожидало инфляцию по итогам прошлого года на уровне 7,3%, ЦБ - в коридоре 8-8,5%.

https://1prime.ru/20250725/tsb--859927335.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

инфляция