https://1prime.ru/20250725/isna-859916388.html
Иран и "евротройка" встретились в Стамбуле для обсуждения ядерной тематики
Иран и "евротройка" встретились в Стамбуле для обсуждения ядерной тематики - 25.07.2025, ПРАЙМ
Иран и "евротройка" встретились в Стамбуле для обсуждения ядерной тематики
Представители Ирана и "евротройки" (Великобритания, Франция и Германия) встретились в Стамбуле для обсуждения напряженности, возникшей между этими странами по... | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T10:33+0300
2025-07-25T10:33+0300
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энергетика
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ТЕГЕРАН, 25 июл - ПРАЙМ. Представители Ирана и "евротройки" (Великобритания, Франция и Германия) встретились в Стамбуле для обсуждения напряженности, возникшей между этими странами по вопросу реализации иранской ядерной программы, передает агентство ISNA. Переговоры на уровне заместителей министров проходят на фоне угроз "евротройки" задействовать механизм восстановления международных санкций против Ирана к концу лета, если Иран не пойдет на соглашение с США, которое урегулирует проблему иранского атома. При этом переговоры Тегерана и Вашингтона на данный момент приостановлены. В преддверии переговоров замглавы иранского МИД по международным вопросам Казем Гариб-Абади также подтвердил, что Тегеран будет отвечать, если "евротройка" решит восстановить санкции против Ирана. При этом он "не исключил", что в случае восстановления санкций Иран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), отметив, тем не менее, что ответные меры еще рассматриваются. Иран требует, чтобы Великобритания, Германия и Франция отказались от идеи восстановления санкций и начали действовать ответственно, если они хотят играть роль в переговорах по ядерной программе. В качестве инструмента сдерживания иранские парламентарии подготовили законопроект для выхода из ДНЯО в случае, если "евротройка" активирует механизм восстановления международных санкций, предусмотренный всё ещё формально действующей "ядерной сделкой" 2015 года.
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иран, великобритания, франция, мид
Энергетика, ИРАН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ФРАНЦИЯ, МИД
Иран и "евротройка" встретились в Стамбуле для обсуждения ядерной тематики
ISNA: Иран и "евротройка" встретились в Стамбуле для обсуждения ядерной тематики
ТЕГЕРАН, 25 июл - ПРАЙМ. Представители Ирана и "евротройки" (Великобритания, Франция и Германия) встретились в Стамбуле для обсуждения напряженности, возникшей между этими странами по вопросу реализации иранской ядерной программы, передает агентство ISNA.
Переговоры на уровне заместителей министров проходят на фоне угроз "евротройки" задействовать механизм восстановления международных санкций против Ирана к концу лета, если Иран не пойдет на соглашение с США, которое урегулирует проблему иранского атома. При этом переговоры Тегерана и Вашингтона на данный момент приостановлены.
В преддверии переговоров замглавы иранского МИД по международным вопросам Казем Гариб-Абади также подтвердил, что Тегеран будет отвечать, если "евротройка" решит восстановить санкции против Ирана. При этом он "не исключил", что в случае восстановления санкций Иран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), отметив, тем не менее, что ответные меры еще рассматриваются.
Иран требует, чтобы Великобритания, Германия и Франция отказались от идеи восстановления санкций и начали действовать ответственно, если они хотят играть роль в переговорах по ядерной программе.
В качестве инструмента сдерживания иранские парламентарии подготовили законопроект для выхода из ДНЯО в случае, если "евротройка" активирует механизм восстановления международных санкций, предусмотренный всё ещё формально действующей "ядерной сделкой" 2015 года.
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