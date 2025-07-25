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"Камаз" сократит рабочую неделю ряда подразделений на производстве - 25.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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"Камаз" сократит рабочую неделю ряда подразделений на производстве
"Камаз" сократит рабочую неделю ряда подразделений на производстве - 25.07.2025, ПРАЙМ
"Камаз" сократит рабочую неделю ряда подразделений на производстве
Российский производитель грузовой техники "Камаз" с 1 августа сокращает рабочую неделю на производстве у подразделений, где нет полной загрузки, на один день, с | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T09:45+0300
2025-07-25T10:08+0300
экономика
бизнес
промышленность
камаз
автоваз
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Российский производитель грузовой техники "Камаз" с 1 августа сокращает рабочую неделю на производстве у подразделений, где нет полной загрузки, на один день, с пяти дней до четырех, сообщила пресс-служба автоконцерна."Отсутствие перспектив роста рынка и давление остатков техники импортеров заставляют нас проявить ответственность и принять непопулярные, но необходимые меры по сокращению производства и объявить о введении сокращенной на один день рабочей недели с 1 августа. Данное решение коснется только тех подразделений, у которых нет полной загрузки", - говорится в сообщении.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе автопроизводителя, эти предприятия работают 5 дней в неделю, а с августа перейдут на четырехдневную рабочую неделю.Данное решение было принято из-за кризиса на рынке грузовой техники, который в первом полугодии сократился почти на 60%, заявляет производитель. "При этом продажи "Камаза" сократились менее чем на 30%, то есть в два раза лучше рынка. Доля компании выросла до 40%. Все показатели без учета ГОЗ (гособоронзаказ - ред.)", - уточняется в сообщении.Отмечается, что руководство компании, службы продаж ведет переговоры с корпоративными клиентами о закупках дополнительной техники для загрузки производства, пока не восстановится ситуация на рынке."Социальные гарантии перед трудовым коллективом будут выполнены в полном объеме в соответствии с коллективным договором и российским законодательством", - заверили на "Камазе".Во вторник "АвтоВАЗ" заявил, что в начале осени рассмотрит возможность перехода своих производств на четырехдневную рабочую неделю с 29 сентября. А Горьковский автозавод (ГАЗ) сообщил о переходе на четырехдневку с начала августа. Оба производителя связывают такое решение с падением авторынка России в первом полугодии.
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бизнес, промышленность, камаз, автоваз
Экономика, Бизнес, Промышленность, Камаз, АвтоВАЗ
09:45 25.07.2025 (обновлено: 10:08 25.07.2025)
 
"Камаз" сократит рабочую неделю ряда подразделений на производстве

"Камаз" с 1 августа сокращает на 1 день рабочую неделю ряда подразделений

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкКрепление логотипа на радиаторную решетку на линии сборки грузового автомобиля КамАЗ 5490 NEO
Крепление логотипа на радиаторную решетку на линии сборки грузового автомобиля КамАЗ 5490 NEO - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Российский производитель грузовой техники "Камаз" с 1 августа сокращает рабочую неделю на производстве у подразделений, где нет полной загрузки, на один день, с пяти дней до четырех, сообщила пресс-служба автоконцерна.
"Отсутствие перспектив роста рынка и давление остатков техники импортеров заставляют нас проявить ответственность и принять непопулярные, но необходимые меры по сокращению производства и объявить о введении сокращенной на один день рабочей недели с 1 августа. Данное решение коснется только тех подразделений, у которых нет полной загрузки", - говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе автопроизводителя, эти предприятия работают 5 дней в неделю, а с августа перейдут на четырехдневную рабочую неделю.
Данное решение было принято из-за кризиса на рынке грузовой техники, который в первом полугодии сократился почти на 60%, заявляет производитель. "При этом продажи "Камаза" сократились менее чем на 30%, то есть в два раза лучше рынка. Доля компании выросла до 40%. Все показатели без учета ГОЗ (гособоронзаказ - ред.)", - уточняется в сообщении.
Отмечается, что руководство компании, службы продаж ведет переговоры с корпоративными клиентами о закупках дополнительной техники для загрузки производства, пока не восстановится ситуация на рынке.
"Социальные гарантии перед трудовым коллективом будут выполнены в полном объеме в соответствии с коллективным договором и российским законодательством", - заверили на "Камазе".
Во вторник "АвтоВАЗ" заявил, что в начале осени рассмотрит возможность перехода своих производств на четырехдневную рабочую неделю с 29 сентября. А Горьковский автозавод (ГАЗ) сообщил о переходе на четырехдневку с начала августа. Оба производителя связывают такое решение с падением авторынка России в первом полугодии.
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