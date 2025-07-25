https://1prime.ru/20250725/kamaz-859911553.html
"Камаз" сократит рабочую неделю ряда подразделений на производстве
"Камаз" сократит рабочую неделю ряда подразделений на производстве - 25.07.2025, ПРАЙМ
"Камаз" сократит рабочую неделю ряда подразделений на производстве
Российский производитель грузовой техники "Камаз" с 1 августа сокращает рабочую неделю на производстве у подразделений, где нет полной загрузки, на один день, с | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T09:45+0300
2025-07-25T09:45+0300
2025-07-25T10:08+0300
экономика
бизнес
промышленность
камаз
автоваз
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859911398_0:133:2385:1475_1920x0_80_0_0_3714f25b1bfad1357516d8e3994e5afc.jpg
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Российский производитель грузовой техники "Камаз" с 1 августа сокращает рабочую неделю на производстве у подразделений, где нет полной загрузки, на один день, с пяти дней до четырех, сообщила пресс-служба автоконцерна."Отсутствие перспектив роста рынка и давление остатков техники импортеров заставляют нас проявить ответственность и принять непопулярные, но необходимые меры по сокращению производства и объявить о введении сокращенной на один день рабочей недели с 1 августа. Данное решение коснется только тех подразделений, у которых нет полной загрузки", - говорится в сообщении.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе автопроизводителя, эти предприятия работают 5 дней в неделю, а с августа перейдут на четырехдневную рабочую неделю.Данное решение было принято из-за кризиса на рынке грузовой техники, который в первом полугодии сократился почти на 60%, заявляет производитель. "При этом продажи "Камаза" сократились менее чем на 30%, то есть в два раза лучше рынка. Доля компании выросла до 40%. Все показатели без учета ГОЗ (гособоронзаказ - ред.)", - уточняется в сообщении.Отмечается, что руководство компании, службы продаж ведет переговоры с корпоративными клиентами о закупках дополнительной техники для загрузки производства, пока не восстановится ситуация на рынке."Социальные гарантии перед трудовым коллективом будут выполнены в полном объеме в соответствии с коллективным договором и российским законодательством", - заверили на "Камазе".Во вторник "АвтоВАЗ" заявил, что в начале осени рассмотрит возможность перехода своих производств на четырехдневную рабочую неделю с 29 сентября. А Горьковский автозавод (ГАЗ) сообщил о переходе на четырехдневку с начала августа. Оба производителя связывают такое решение с падением авторынка России в первом полугодии.
https://1prime.ru/20250703/kamaz-859147308.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859911398_121:0:2264:1607_1920x0_80_0_0_71f39a060abe30250d1f2a421ff9469c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, промышленность, камаз, автоваз
Экономика, Бизнес, Промышленность, Камаз, АвтоВАЗ
"Камаз" сократит рабочую неделю ряда подразделений на производстве
"Камаз" с 1 августа сокращает на 1 день рабочую неделю ряда подразделений
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Российский производитель грузовой техники "Камаз" с 1 августа сокращает рабочую неделю на производстве у подразделений, где нет полной загрузки, на один день, с пяти дней до четырех, сообщила пресс-служба автоконцерна.
"Отсутствие перспектив роста рынка и давление остатков техники импортеров заставляют нас проявить ответственность и принять непопулярные, но необходимые меры по сокращению производства и объявить о введении сокращенной на один день рабочей недели с 1 августа. Данное решение коснется только тех подразделений, у которых нет полной загрузки", - говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе автопроизводителя, эти предприятия работают 5 дней в неделю, а с августа перейдут на четырехдневную рабочую неделю.
Данное решение было принято из-за кризиса на рынке грузовой техники, который в первом полугодии сократился почти на 60%, заявляет производитель. "При этом продажи "Камаза" сократились менее чем на 30%, то есть в два раза лучше рынка. Доля компании выросла до 40%. Все показатели без учета ГОЗ (гособоронзаказ - ред.)", - уточняется в сообщении.
Отмечается, что руководство компании, службы продаж ведет переговоры с корпоративными клиентами о закупках дополнительной техники для загрузки производства, пока не восстановится ситуация на рынке.
"Социальные гарантии перед трудовым коллективом будут выполнены в полном объеме в соответствии с коллективным договором и российским законодательством", - заверили на "Камазе".
Во вторник "АвтоВАЗ" заявил, что в начале осени рассмотрит возможность перехода своих производств на четырехдневную рабочую неделю с 29 сентября. А Горьковский автозавод (ГАЗ) сообщил о переходе на четырехдневку с начала августа. Оба производителя связывают такое решение с падением авторынка России в первом полугодии.
Акционеры "Камаза" утвердили решение не выплачивать дивиденды