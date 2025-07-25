https://1prime.ru/20250725/kia--859925573.html

Чистая прибыль Kia в I полугодии сократилась на 19,1%

Чистая прибыль Kia в I полугодии сократилась на 19,1% - 25.07.2025, ПРАЙМ

Чистая прибыль Kia в I полугодии сократилась на 19,1%

Чистая прибыль южнокорейской автомобильной компании Kia, приходящаяся на акционеров, в первом полугодии сократилась на 19,1% в годовом выражении и составила... | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T12:19+0300

2025-07-25T12:19+0300

2025-07-25T12:19+0300

экономика

бизнес

сеул

kia

https://cdnn.1prime.ru/img/82746/55/827465577_0:269:3163:2048_1920x0_80_0_0_595182413c6d762f3ace4fad4cc41eab.jpg

МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Чистая прибыль южнокорейской автомобильной компании Kia, приходящаяся на акционеров, в первом полугодии сократилась на 19,1% в годовом выражении и составила 4,662 триллиона корейских вон (3,4 миллиарда долларов), говорится в отчетности компании. Выручка за полугодие составила 57,367 триллиона вон (41,6 миллиарда долларов), поднявшись на 6,7% в годовом выражении. Операционная прибыль опустилась на 18,3% год к году - до 5,773 триллиона вон (4,2 миллиарда долларов). Во втором квартале чистая прибыль Kia составила 2,269 триллиона вон (1,6 миллиарда долларов), что на 23,2% ниже прошлогоднего показателя. Выручка увеличилась на 6,5% - до 29,35 триллиона вон (21,3 миллиарда долларов). Операционная прибыль сократилась на 24,1% год к году - до 2,765 триллиона вон (2 миллиарда долларов). В отчетности при этом уточняется, что розничные продажи во втором квартале составили 792 тысячи автомобилей, что на 4,2% больше прошлогоднего показателя, в первом полугодии - увеличились на 3,8%, до 1,545 миллиона. Kia Corporation - южнокорейская автомобильная компания, основана в 1944 году. Штаб-квартира находится в Сеуле. Компания насчитывает 14 производственных и сборочных предприятий в восьми странах. Штат компании составляет более 40 тысяч человек.

https://1prime.ru/20250725/kia--859919422.html

сеул

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, сеул, kia