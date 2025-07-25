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Зарубежные страны в июне купили у Китая музыкальных инструментов

Зарубежные страны в июне купили у Китая музыкальных инструментов - 25.07.2025, ПРАЙМ

Зарубежные страны в июне купили у Китая музыкальных инструментов

Зарубежные страны в июне купили у Китая музыкальных инструментов на рекордные с января 178,2 миллиона долларов - за месяц показатель подрос еще на 10%,... | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T05:17+0300

2025-07-25T05:17+0300

2025-07-25T05:17+0300

китай

сша

германия

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Зарубежные страны в июне купили у Китая музыкальных инструментов на рекордные с января 178,2 миллиона долларов - за месяц показатель подрос еще на 10%, подсчитало РИА Новости по данным китайского таможенного ведомства. В основном Китай предлагает заграничным покупателям электрогитары - в июне на них пришлось больше трети соответствующего экспорта из страны. На втором месте - их акустические версии и другие струнные, не нуждающиеся в электрическом усилении звука, например, скрипки и арфы (еще 22%), на третьей строчке - расходники для музыкальных инструментов и сопутствующее оборудование вроде метрономов (15%). Крупнейшие покупатели музыкальных инструментов у Китая - это США. В июне они закупили почти треть его месячного экспорта. Причем за месяц объемы в денежном выражении выросли вдвое. На втором месте - Германия (9% экспорта), на третьем - Япония (6%). Россия в рейтинге крупнейших покупателей таких товаров у Китая занимает 11-ю строчку, и интерес к китайским музыкальным инструментам здесь также вырос - на 20% к майским значениям, до 4 миллионов долларов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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китай, сша, германия