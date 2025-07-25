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Зарубежные страны в июне купили у Китая музыкальных инструментов
Зарубежные страны в июне купили у Китая музыкальных инструментов - 25.07.2025, ПРАЙМ
Зарубежные страны в июне купили у Китая музыкальных инструментов
Зарубежные страны в июне купили у Китая музыкальных инструментов на рекордные с января 178,2 миллиона долларов - за месяц показатель подрос еще на 10%,... | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T05:17+0300
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китай
сша
германия
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Зарубежные страны в июне купили у Китая музыкальных инструментов на рекордные с января 178,2 миллиона долларов - за месяц показатель подрос еще на 10%, подсчитало РИА Новости по данным китайского таможенного ведомства.
В основном Китай предлагает заграничным покупателям электрогитары - в июне на них пришлось больше трети соответствующего экспорта из страны. На втором месте - их акустические версии и другие струнные, не нуждающиеся в электрическом усилении звука, например, скрипки и арфы (еще 22%), на третьей строчке - расходники для музыкальных инструментов и сопутствующее оборудование вроде метрономов (15%).
Крупнейшие покупатели музыкальных инструментов у Китая - это США. В июне они закупили почти треть его месячного экспорта. Причем за месяц объемы в денежном выражении выросли вдвое. На втором месте - Германия (9% экспорта), на третьем - Япония (6%).
Россия в рейтинге крупнейших покупателей таких товаров у Китая занимает 11-ю строчку, и интерес к китайским музыкальным инструментам здесь также вырос - на 20% к майским значениям, до 4 миллионов долларов.
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китай, сша, германия
Зарубежные страны в июне купили у Китая музыкальных инструментов
Зарубежные страны в июне купили у Китая музыкальных инструментов на рекордные $178,2 млн
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Зарубежные страны в июне купили у Китая музыкальных инструментов на рекордные с января 178,2 миллиона долларов - за месяц показатель подрос еще на 10%, подсчитало РИА Новости по данным китайского таможенного ведомства.
В основном Китай предлагает заграничным покупателям электрогитары - в июне на них пришлось больше трети соответствующего экспорта из страны. На втором месте - их акустические версии и другие струнные, не нуждающиеся в электрическом усилении звука, например, скрипки и арфы (еще 22%), на третьей строчке - расходники для музыкальных инструментов и сопутствующее оборудование вроде метрономов (15%).
Крупнейшие покупатели музыкальных инструментов у Китая - это США. В июне они закупили почти треть его месячного экспорта. Причем за месяц объемы в денежном выражении выросли вдвое. На втором месте - Германия (9% экспорта), на третьем - Япония (6%).
Россия в рейтинге крупнейших покупателей таких товаров у Китая занимает 11-ю строчку, и интерес к китайским музыкальным инструментам здесь также вырос - на 20% к майским значениям, до 4 миллионов долларов.