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"Осталась пара недель". В Британии предупредили о серьезном ударе по ВСУ - 25.07.2025, ПРАЙМ
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"Осталась пара недель". В Британии предупредили о серьезном ударе по ВСУ
"Осталась пара недель". В Британии предупредили о серьезном ударе по ВСУ - 25.07.2025, ПРАЙМ
"Осталась пара недель". В Британии предупредили о серьезном ударе по ВСУ
ВС России активно окружают Красноармейск, по этой причине, вполне вероятно, что оборона этого города падет в считанные недели. Таким мнением на YouTube... | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T08:31+0300
2025-07-25T08:31+0300
политика
украина
всу
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. ВС России активно окружают Красноармейск, по этой причине, вполне вероятно, что оборона этого города падет в считанные недели. Таким мнением на YouTube поделился британский военный эксперт и политический аналитик Александр Меркурис.По словам эксперта, российские военные смогли максимально приблизиться к к развязкам и транспортным узлам, связывающим различные дороги с шоссе E50. Укрепив свои позиции на этом участке, они смогут отрезать пути снабжения окруженного украинского гарнизона Вооруженных сил Украины в Красноармейске."На самом деле ситуация критическая. &lt;…&gt; Сейчас мы, возможно, наблюдаем коллапс обороны города, который завершится в течение нескольких дней — пары недель", — подчеркнул аналитик.Меркурис также обратил внимание, что ВСУ впервые попали в окружение в таком количестве. По данным аналитика, там находятся три украинские бригады.
https://1prime.ru/20250701/vsu-859074095.html
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украина, всу, запад
Политика, УКРАИНА, ВСУ, ЗАПАД
08:31 25.07.2025
 
"Осталась пара недель". В Британии предупредили о серьезном ударе по ВСУ

Аналитик Меркурис: до падения обороны Красноармейска остались считанные недели

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТанкисты группировки войск "Центр" в ДНР
Танкисты группировки войск Центр в ДНР - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. ВС России активно окружают Красноармейск, по этой причине, вполне вероятно, что оборона этого города падет в считанные недели. Таким мнением на YouTube поделился британский военный эксперт и политический аналитик Александр Меркурис.
По словам эксперта, российские военные смогли максимально приблизиться к к развязкам и транспортным узлам, связывающим различные дороги с шоссе E50. Укрепив свои позиции на этом участке, они смогут отрезать пути снабжения окруженного украинского гарнизона Вооруженных сил Украины в Красноармейске.
"На самом деле ситуация критическая. <…> Сейчас мы, возможно, наблюдаем коллапс обороны города, который завершится в течение нескольких дней — пары недель", — подчеркнул аналитик.
Меркурис также обратил внимание, что ВСУ впервые попали в окружение в таком количестве. По данным аналитика, там находятся три украинские бригады.
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