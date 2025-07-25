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"Осталась пара недель". В Британии предупредили о серьезном ударе по ВСУ
"Осталась пара недель". В Британии предупредили о серьезном ударе по ВСУ - 25.07.2025, ПРАЙМ
"Осталась пара недель". В Британии предупредили о серьезном ударе по ВСУ
ВС России активно окружают Красноармейск, по этой причине, вполне вероятно, что оборона этого города падет в считанные недели. Таким мнением на YouTube... | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T08:31+0300
2025-07-25T08:31+0300
2025-07-25T08:31+0300
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. ВС России активно окружают Красноармейск, по этой причине, вполне вероятно, что оборона этого города падет в считанные недели. Таким мнением на YouTube поделился британский военный эксперт и политический аналитик Александр Меркурис.По словам эксперта, российские военные смогли максимально приблизиться к к развязкам и транспортным узлам, связывающим различные дороги с шоссе E50. Укрепив свои позиции на этом участке, они смогут отрезать пути снабжения окруженного украинского гарнизона Вооруженных сил Украины в Красноармейске."На самом деле ситуация критическая. <…> Сейчас мы, возможно, наблюдаем коллапс обороны города, который завершится в течение нескольких дней — пары недель", — подчеркнул аналитик.Меркурис также обратил внимание, что ВСУ впервые попали в окружение в таком количестве. По данным аналитика, там находятся три украинские бригады.
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Политика, УКРАИНА, ВСУ, ЗАПАД
"Осталась пара недель". В Британии предупредили о серьезном ударе по ВСУ
Аналитик Меркурис: до падения обороны Красноармейска остались считанные недели
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ.
ВС России активно окружают Красноармейск, по этой причине, вполне вероятно, что оборона этого города падет в считанные недели. Таким мнением на YouTube
поделился британский военный эксперт и политический аналитик Александр Меркурис.
По словам эксперта, российские военные смогли максимально приблизиться к к развязкам и транспортным узлам, связывающим различные дороги с шоссе E50. Укрепив свои позиции на этом участке, они смогут отрезать пути снабжения окруженного украинского гарнизона Вооруженных сил Украины в Красноармейске.
"На самом деле ситуация критическая. <…> Сейчас мы, возможно, наблюдаем коллапс обороны города, который завершится в течение нескольких дней — пары недель", — подчеркнул аналитик.
Меркурис также обратил внимание, что ВСУ впервые попали в окружение в таком количестве. По данным аналитика, там находятся три украинские бригады.
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