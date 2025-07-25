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Под завалами дома в Саратове могут оставаться выжившие, сообщил глава МЧС
Под завалами дома в Саратове могут оставаться выжившие, сообщил глава МЧС - 25.07.2025, ПРАЙМ
Под завалами дома в Саратове могут оставаться выжившие, сообщил глава МЧС
Пострадавшие от взрыва газа в Саратове могут все еще оставаться под завалами, сообщил журналистам глава МЧС Александр Куренков. | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T18:34+0300
2025-07-25T18:34+0300
2025-07-25T18:35+0300
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САРАТОВ, 25 июл - ПРАЙМ. Пострадавшие от взрыва газа в Саратове могут все еще оставаться под завалами, сообщил журналистам глава МЧС Александр Куренков. "Работа проводится не так интенсивно, как может показаться, только из-за того, что мы считаем, что живые люди там есть, поэтому работаем осторожно, аккуратно", — сказал министр.Куренков пояснил, что нависающие конструкции не обрушивают специально, потому что это может принести вред.Он подчеркнул, что на месте достаточно сил и средств, необходимых для ликвидации последствий, работа продолжается.Угловой подъезд десятиэтажного жилого дома в Саратове обрушился с седьмого по десятый этаж после взрыва газа утром 25 июля. Известно о шести погибших. Продолжается разбор завалов. Куренков находится на месте ЧП.
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общество , недвижимость, газ, мчс, саратов
Происшествия, Общество , Недвижимость, Газ, МЧС, САРАТОВ
Под завалами дома в Саратове могут оставаться выжившие, сообщил глава МЧС
Глава МЧС Куренков: пострадавшие от взрыва газа в Саратове могут оставаться под завалами
САРАТОВ, 25 июл - ПРАЙМ. Пострадавшие от взрыва газа в Саратове могут все еще оставаться под завалами, сообщил журналистам глава МЧС Александр Куренков.
"Работа проводится не так интенсивно, как может показаться, только из-за того, что мы считаем, что живые люди там есть, поэтому работаем осторожно, аккуратно", — сказал министр.
Куренков пояснил, что нависающие конструкции не обрушивают специально, потому что это может принести вред.
Он подчеркнул, что на месте достаточно сил и средств, необходимых для ликвидации последствий, работа продолжается.
Угловой подъезд десятиэтажного жилого дома в Саратове обрушился с седьмого по десятый этаж после взрыва газа утром 25 июля. Известно о шести погибших. Продолжается разбор завалов. Куренков находится на месте ЧП.